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南加現神秘藍色螢光海浪

記者趙健╱洛杉磯市報導
最近一周，在聖地牙哥至橙縣的海岸線上，不少民眾都觀看到了神奇的螢光藍海浪。（受訪者提供）
最近一周，在聖地牙哥至橙縣的海岸線上，不少民眾都觀看到了神奇的螢光藍海浪。（受訪者提供）

最近一周的深夜，南加州的一些海灘上聚集大批人群，他們欣賞一場令人嘆為觀止的藍色「燈光盛宴」，這些幽暗而神秘的藍光不是人為製造，而是由海浪中的發光生物所產生。

影音來源：Tiktok@Grace

根據拍攝到的視頻記錄，每當海浪拍向岸邊，翻滾的浪花就會閃爍微暗藍光，而當波浪退去時，沙灘上還會留下了星星點點的藍色痕跡。最近一周，在聖地牙哥（San Deigo County）至橙縣（Orange County）的海岸線上，不少人都觀看到這些神奇的螢光藍海浪。

為什麼海浪會呈螢光藍色？根據聖地牙哥加大Scripps海洋學研究所指出，這種螢光藍色的發光波浪是由赤潮中的多邊膝溝藻（Lingulodinium polyedra）引起的，這種藻類在白天陽光明媚時呈紅色，而在夜間受到波浪或船隻攪動時，就會發出霓虹藍光。

這些多邊膝溝藻類的生物具有發光器官，稱為光囊，其中包含一種稱為發光酶的生物化學物質和一種稱為螢光素的底物。當這些生物體在某些條件下受到刺激，如機械刺激、化學刺激或生物刺激時，它們的光囊中的發光酶會催化螢光素的氧化反應，釋放出光能。

上周末在新港灘海灘看到「藍色波浪」的吳女士分享，在漆黑的夜晚，一波波海浪發出微弱而神秘的藍色光芒，讓她感覺自己彷彿身處一個未知的外星世界之中，是一種非常神奇的體驗。 「而且每次退潮後，海灘上的一些水池裡會有積水，光腳走進去時沙子也會亮起來，十分有趣。」

不過，赤潮是不可預測的，也不是所有赤潮都會有發光生物。最近一周，日落海灘（Sunset Beach）、杭廷頓灘海灘（Huntington Beach）、新港灘海灘（Newport Beach）和拉古納灘海灘（ Laguna Beach ），都是觀螢光光藍海浪的熱門地點。感興趣的民眾可通過臉書查詢最新位置，詳情可訪問https://www.facebook.com/groups/282129100244131。

聖地牙哥加大Scripps海洋學研究所建議，觀看螢光藍海浪的最佳時間是日落兩小時後。

聖地牙哥 大S 加州

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