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華人企業家 捐款希望之城1億元

記者楊青╱杜瓦迪報導
熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蔣佩琪夫婦（右三、右四）12日和家人向「希望之城」捐款1億元，創建「希望之城綜合腫瘤學中心」。（記者楊青╱攝影）
熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蔣佩琪夫婦（右三、右四）12日和家人向「希望之城」捐款1億元，創建「希望之城綜合腫瘤學中心」。（記者楊青╱攝影）

巴沙迪那華人企業家、熊貓快餐（Panda Express）聯合創辦人兼首席執行長程正昌、蔣佩琪夫婦（Andrew & Peggy Cherng）12日向「希望之城（City of Hope）」捐款1億元，用於創建以東西方醫學相結合為藍本的全國首個綜合腫瘤學計畫。該筆捐款不僅是「希望之城」有史以來獲得的最大筆單項慈善捐款，也是程氏家族慈善基金會的最大單筆捐款。

希望之城以及來自南加各地的癌症專家和研究人員、癌症倖存者及其家屬代表，見證了希望之城程氏家族綜合腫瘤學中心（Cherng Family Center for Intergrative Oncology）當天的揭幕儀式。

將東西方醫學相結合，改善癌症患者和倖存者的治療效果和生活品質，「希望之城」首席執行長Robert Stone代表院方感謝程氏家族基金會的慷慨捐贈。他表示，該筆讓人驚喜和振奮的捐款將成為希望之城綜合腫瘤學發展的巨大助力，推動醫療創新。Stone表示，對患者的人文關懷和身心靈全方位的輔助，與癌症治療本身一樣重要，程氏基金會的慷慨捐助，會讓希望之城對癌症病人的治療和照顧如虎添翼。

程正昌表示，他和太太1972年白手起家創辦熊貓快餐，從聖蓋博谷走向全國，成為擁有2500家分店的大型連鎖企業，正是因爲大家相互的支持，才有企業的成功，也因此希望通過向希望之城的捐助，繼續傳遞互助互愛的精神。

肺癌幸存者戴安娜（左）分享希望之城給她第二次生命的心歷路程。（記者楊青/攝影）
肺癌幸存者戴安娜（左）分享希望之城給她第二次生命的心歷路程。（記者楊青/攝影）
希望之城及來自南加各地的癌症專家和研究人員、癌症幸存者及其家屬代表見證希望之城程...
希望之城及來自南加各地的癌症專家和研究人員、癌症幸存者及其家屬代表見證希望之城程氏家族綜合腫瘤學中心揭幕。（記者楊青╱攝影）
巴沙迪那華人企業家、熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蒋佩琪夫婦（右五、左五）12日偕家...
巴沙迪那華人企業家、熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蒋佩琪夫婦（右五、左五）12日偕家人向「希望之城」捐款1億元，創建「希望之城綜合腫瘤學中心」。左四為希望之城首席執行長Robert Stone。（記者楊青╱攝影）
熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蒋佩琪夫婦12日向「希望之城」捐款1億元，創建「希望之...
熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蒋佩琪夫婦12日向「希望之城」捐款1億元，創建「希望之城綜合腫瘤學中心」。（記者楊青╱攝影）
巴沙迪那華人企業家、熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蒋佩琪夫婦（右一、右二）12日偕家...
巴沙迪那華人企業家、熊貓快餐聯合創辦人程正昌、蒋佩琪夫婦（右一、右二）12日偕家人向「希望之城」捐款1億元，創建「希望之城綜合腫瘤學中心」。（記者楊青/攝影）
希望之城程氏家族綜合腫瘤學中心12日揭幕。（記者楊青/攝影）
希望之城程氏家族綜合腫瘤學中心12日揭幕。（記者楊青/攝影）

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