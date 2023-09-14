社群秋季折扣商品 提防詐騙

該詐騙網頁以琳瑯滿目的多款折扣包包誘騙消費者上當。（受訪者提供）

隨著秋季來臨，眾多網站紛紛推出換季打折促銷活動，知名社交媒體平台如Facebook、Instagram和X（之前稱為推特）等，也紛紛出現了相應的廣告。然而，這些社交媒體平台上充斥大量假帳號，在留言中聲稱他們已經成功購買到正品商品，試圖引誘潛在受害者上當受騙。

這些詐騙 網站的名稱往往與正規官方網站的名稱極為相似，混淆消費者的判斷。

近期華女 陳小姐在臉書 瀏覽時，注意到一個打折促銷的廣告頁面，宣稱kate spade的商品大幅度折扣。起初她心存懷疑，但當她點進該網站後，發現與官方網站幾乎無差別。然而，當陳小姐仔細檢視商品時，開始覺得不對勁，於是她將該網站的網址和客服電子郵件提交到查證網站核實。結果發現該網站是今年8月才在中國成立的，而店家所提供的電子郵件地址更被多個網站標記為詐騙郵件。幸運的是楊小姐查證在先，這才免於受騙。

根據臉書機制，廣告主必須使用自己的個人帳戶來建立商務帳戶，然後連接個人臉書頁面，進行域名驗證，並通知管理員其廣告目標，才可發布廣告。然而，詐騙者通過購買已通過驗證的帳戶，例如允許發布大量廣告的業務經理帳戶來達成詐騙目的。在駭客接管這些帳戶後，詐騙者就可從與受損帳戶相關的信用卡中收取數千元的廣告費用，並發布他們想要的廣告內容。