社群秋季折扣商品 提防詐騙
隨著秋季來臨，眾多網站紛紛推出換季打折促銷活動，知名社交媒體平台如Facebook、Instagram和X（之前稱為推特）等，也紛紛出現了相應的廣告。然而，這些社交媒體平台上充斥大量假帳號，在留言中聲稱他們已經成功購買到正品商品，試圖引誘潛在受害者上當受騙。
這些詐騙網站的名稱往往與正規官方網站的名稱極為相似，混淆消費者的判斷。
近期華女陳小姐在臉書瀏覽時，注意到一個打折促銷的廣告頁面，宣稱kate spade的商品大幅度折扣。起初她心存懷疑，但當她點進該網站後，發現與官方網站幾乎無差別。然而，當陳小姐仔細檢視商品時，開始覺得不對勁，於是她將該網站的網址和客服電子郵件提交到查證網站核實。結果發現該網站是今年8月才在中國成立的，而店家所提供的電子郵件地址更被多個網站標記為詐騙郵件。幸運的是楊小姐查證在先，這才免於受騙。
根據臉書機制，廣告主必須使用自己的個人帳戶來建立商務帳戶，然後連接個人臉書頁面，進行域名驗證，並通知管理員其廣告目標，才可發布廣告。然而，詐騙者通過購買已通過驗證的帳戶，例如允許發布大量廣告的業務經理帳戶來達成詐騙目的。在駭客接管這些帳戶後，詐騙者就可從與受損帳戶相關的信用卡中收取數千元的廣告費用，並發布他們想要的廣告內容。
根據聯邦貿易委員會（FTC)）截至2023年6月30日的數據，加州的詐騙報告數量達到驚人的10萬3098宗，涉及總損失金額高達5.96億元。其中以冒充者詐騙占據絕大多數，達到3萬4129宗。線上購物和負面評價相關的詐騙則位居第二，共有1萬5321宗。其他常見的詐騙類型包括上網服務、獎金、抽獎和彩票、電信服務、投資相關、醫療保健、商業和就業機會以及隱私、數據安全和網路威脅。
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