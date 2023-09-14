洛城瓦斯洩漏案 UCLA要調查

Aliso峽谷天然氣洩漏事故，對附近居民造成的健康影響一直備受爭議。（取自Wikipedia）

近洛杉磯市的Aliso峽谷八年前發生過全美最大的天然氣 洩漏事故，超過10萬噸的甲烷及其他氣體外洩，數千居民被迫撤離家園。 9月12日，洛杉磯加大 （UCLA）的一個研究小組宣布，將調查這起洩漏事件對附近居民產生的健康影響。

2015年10月23日，位於洛杉磯近郊的Aliso峽谷地下儲存設施內的一口天然氣井發生洩漏，該設施是美國第二大儲氣場，歸南加州 天然氣公司（SoCalGas）所有。當時附近的學校、汽車和操場上都沾滿了油汙，當局花了近四個月才封住漏口，此次事件被稱為美國歷史上最大的天然氣洩漏事故之一。

多年來，這一事件對附近居民造成的健康影響一直備受爭議，有居民反映出現頭痛、噁心、流鼻血等症狀。社區人士要求SoCalGas公布數千名居民，在當局控制井噴的四個月中所接觸過的化學物質清單，但法律並未強制SoCalGas分享該信息。 SoCalGas堅稱，在天然氣洩漏期間和之後收集的數據中，並未發現對居民健康造成任何威脅。

此次洛杉磯加大研究小組的調查，將對該事件可能存在健康問題展開系統研究，主要方向為洩漏期間及洩露後對孕婦、兒童和成人的健康影響。約由50名研究人員組成的團隊，將對附近波特牧場（Porter Ranch）的居民和新生兒血液中的汙染物進行測量，對比受影響地區的居民和其他地區居民的血液差異。

研究團隊表示，在調查的初始階段，他們將分析現有的調查和環境數據，同時收集新的環境數據，吸引社區參與，並評估結果。下一階段，他們將招募居民進行臨床檢查。

而在研究的最後階段，他們將與居民分享調查結果，並確定是否應繼續研究。此項研究涉及的調查包括空氣監測以及3哩範圍內的40戶家庭的汙染物檢測。自10月開始，研究人員將開始尋找願意在家中安裝空氣監測儀的居民。

洛杉磯加大該項研究資金來自於2018年多個政府機構與SoCalGas達成的1億1950萬美元和解金，其中預留了2500萬美元用於健康研究。