嗨中秋╱贊助「嗨中秋」 亞美公義中心免費法諮

洛杉磯亞美公義促進中心為亞裔社區提供法律援助40年。（受訪者提供）

世界日報洛杉磯 社與天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會將於16日和17日在天普市府前公園熱鬧開幕，作為本次活動的贊助商之一，洛杉磯亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，AJSOCAL）將在現場為大家提供免費法律諮詢，還將送上精美小禮品。

亞美公義中心客戶服務總經理John Kim介紹，40年來中心一直在為南加州社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟、及特定案件的代理服務，包括為租戶處理房東騷擾、逼遷、租約糾紛等，幫助家庭暴力的受害者解決限制令、離婚和兒童監護等問題，以及提供移民 、公民身分法律服務，例如陪同遇到問題無法順利獲得身分的移民一起參加公民身分面試。

John Kim補充，亞美公義中心一直站在「反亞裔 仇恨」的第一線，在新冠疫情期間，種族仇恨事件增加， 而亞裔通常希望大事化小，不願報警。亞美公義中心通過宣傳教育，鼓勵亞裔報告遇到的種族偏見或歧視事件，亞美公義中心會將這些數字提交給立法機構，從而建立更強有力的法律、為保護亞裔社區提供支持。

除日常服務外，亞美公義中心還有許多外展活動，為民眾提供法律諮詢機會。John Kim表示，在即將到來的10月21日（周六），亞美公義中心將推出「Safe House」免費診所， 專注於驅逐、法拍房和其他房東房客問題、移民和家庭暴力法律服務。與會者將獲得與律師一對一的法律諮詢機會，語言包括英語、韓語、越南語、中文和柬埔寨語等。參與者可以在活動前或活動當天進行註冊，前100名登記者將獲得一張價值50元的數字禮品卡（每個家庭最多一張）。查詢更多信息，可以前往亞美公義中心官網：https://www.ajsocal.org/。