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悼911罹難者 洛杉磯縣多市鳴鐘致敬

記者邵敏／洛杉磯報導
亞凱迪亞市政府與警局、消防局舉行九一一紀念儀式。（活動主辦方提供）
亞凱迪亞市政府與警局、消防局舉行九一一紀念儀式。（活動主辦方提供）

洛杉磯縣多個華人聚居城市9月11日（周一）舉行九一一紀念儀式，在恐怖襲擊發生22周年之際，向遇難的幾千名死難者致敬。

阿罕布拉市(Alhambra)紀念活動在北1街301號的71消防站舉行，儀式內容包括警察局儀仗隊張貼彩旗、祈禱、鳴鐘和風笛音樂。阿市市長Ross J. Maza表示，永遠不會忘記911發生的事件，以及它給世界留下的重要意義。在那個決定命運的日子裡，很多人冒著生命危險拯救他人，我們可以通過為他人服務的共同承諾，向這些英雄致敬。

亞凱迪亞（Arcadia）市政府與警局、消防局當天舉行九一一紀念儀式，共同紀念失去的生命，向人民的勇氣及堅韌致以敬意。亞市市長鄭博仁表示，「九一一讓我們記住，即使是再小的幫助和善意的行為也可以具有深刻的意義。每一個善舉都是希望的燈塔，是一種從悲劇的廢墟中崛起的不屈精神的證明。 」

聖瑪利諾（San Marino）華人協會舉辦一年一度的九一一早餐會，表達對市政府工作人員、警察和消防員為社區提供服務的感謝。當天紀念活動舉行降半旗儀式，向九一一事件中犧牲的人們致敬。市長Steve Talt談到警察和消防員的犧牲精神，他表示，對於警察和消防員來說，每天上班，並不知道會遇到什麼緊急事件或危及生命的情況，儘管存在未知和潛在的危險，他們仍然致力於工作和社區安全。

聖瑪利諾華人協會會長陳秋昌（Alan Chen）表示，電話撥號上的911，代表著當地社區與城市安全的直接聯繫，這個數字的背後是城市工作人員不知疲倦地提供各方面的服務，感謝這座城市優秀的工作人員。

阿罕布拉市九一一紀念活動向遇難的幾千名死難者致敬。（活動主辦方提供）
阿罕布拉市九一一紀念活動向遇難的幾千名死難者致敬。（活動主辦方提供）
聖瑪利諾華人協會感謝市政府、警察和消防員為社區提供的服務。（活動主辦方提供）
聖瑪利諾華人協會感謝市政府、警察和消防員為社區提供的服務。（活動主辦方提供）

九一一 華人 聖瑪利諾

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