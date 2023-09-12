悼911罹難者 洛杉磯縣多市鳴鐘致敬

亞凱迪亞市政府與警局、消防局舉行九一一紀念儀式。（活動主辦方提供）

洛杉磯縣多個華人 聚居城市9月11日（周一）舉行九一一 紀念儀式，在恐怖襲擊發生22周年之際，向遇難的幾千名死難者致敬。

阿罕布拉市(Alhambra)紀念活動在北1街301號的71消防站舉行，儀式內容包括警察局儀仗隊張貼彩旗、祈禱、鳴鐘和風笛音樂。阿市市長Ross J. Maza表示，永遠不會忘記911發生的事件，以及它給世界留下的重要意義。在那個決定命運的日子裡，很多人冒著生命危險拯救他人，我們可以通過為他人服務的共同承諾，向這些英雄致敬。

亞凱迪亞（Arcadia）市政府與警局、消防局當天舉行九一一紀念儀式，共同紀念失去的生命，向人民的勇氣及堅韌致以敬意。亞市市長鄭博仁表示，「九一一讓我們記住，即使是再小的幫助和善意的行為也可以具有深刻的意義。每一個善舉都是希望的燈塔，是一種從悲劇的廢墟中崛起的不屈精神的證明。 」

聖瑪利諾 （San Marino）華人協會舉辦一年一度的九一一早餐會，表達對市政府工作人員、警察和消防員為社區提供服務的感謝。當天紀念活動舉行降半旗儀式，向九一一事件中犧牲的人們致敬。市長Steve Talt談到警察和消防員的犧牲精神，他表示，對於警察和消防員來說，每天上班，並不知道會遇到什麼緊急事件或危及生命的情況，儘管存在未知和潛在的危險，他們仍然致力於工作和社區安全。