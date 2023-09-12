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洛市又見打砸搶 至少10人闖梅西百貨

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
9月10日，劫匪打砸搶洛杉磯一家梅西百貨，搶走價值約2萬元的香水。（KTLA5畫面截圖）
9月10日，劫匪打砸搶洛杉磯一家梅西百貨，搶走價值約2萬元的香水。（KTLA5畫面截圖）

洛杉磯市北嶺購物中心（Northridge Mall）9月10日（周日）上午，一群打砸搶的劫匪襲擊梅西百貨公司，目擊者拍攝的視頻記錄搶劫過程。

（視頻來源：目擊者，記者邵敏後製）

案件發生在10日上午11時10分左右，洛杉磯市警察局（LAPD）的警員接到搶劫報案，趕到位於北嶺坦帕大道（Tampa Avenue）9301號的購物中心。

目擊者拍攝的手機視頻顯示，案發時，參與打砸搶的多名男子，身穿深色連帽衫，戴著醫用口罩，他們手持錘子，從商店的展示櫃中搶走的古龍香水及其他商品。視頻中，許多搶匪都手持滿滿一大袋商品離開，幾名商店的工作人員在後面追逐。據悉，劫匪搶走價值約兩萬元的香水，其他被搶商品的具體價值目前還不清楚。

警方稱，這夥嫌犯最後一次被看到時，開著一輛沒有車牌的黑色Infinity汽車。警方同時指出，至少有10人參與這起打砸搶案件，目前沒有人員受傷報告。這起打砸搶案件是洛杉磯地區最近系列類似犯罪案件中的一起。

9月2日，一名劫匪闖入艾爾蒙地（El Monte）一間家族經營的珠寶店，實施搶劫，商店員工進行反擊，嫌疑人赤身裸體、空手而歸；8月下旬，搶劫犯從巴沙迪那（Pasadena）的一家珠寶店搶走價值約50 萬元的商品。上個月，洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）和當地執法機構，宣布成立特別工作組，專門應對這些有組織的針對零售商的犯罪。

嫌疑人得手後迅速逃跑，商店工作人員在後面追逐。（KTLA5）
嫌疑人得手後迅速逃跑，商店工作人員在後面追逐。（KTLA5）

洛杉磯 梅西百貨 口罩

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