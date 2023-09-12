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少數族裔新聞獎 300作品參賽 世界日報也獲殊榮

記者王若然／洛杉磯報導
「移民新聞」非裔記者Pamela Anchang。（截圖）
「移民新聞」非裔記者Pamela Anchang。（截圖）

少數族裔媒體聯盟-加州非洲裔媒體頒獎典禮（Ethnic Media Services-California Black Media awards ）8月底在加州首府沙加緬度（Sacramento）圓滿完成，該獎項在業界有「少數族裔的普立茲新聞獎」之稱。少數族裔媒體（EMS）近日舉辦線上討論會，邀請部分獲獎者分享他們報導背後的故事及對未來的展望。

參加討論會的包括「小西貢」媒體人John Dinh和Xuan Thai，兩位在今年的比賽中獲得國際報導大獎，他們的獲獎作品以視頻播報的方式呈現了在烏俄戰爭初期，烏克蘭和波蘭民眾的生存狀況。兩位深入戰區與當地民眾特別是越南裔交談，揭露了戰爭給民眾帶來的痛苦。其中不為人知的故事是，很多越南裔逃離烏克蘭回到了越南，他們的孩子卻因沒有烏克蘭政府簽發的文件無法上學，導致他們不得不重返烏克蘭。

北加州華人電視台「天下衛視」的「奧克蘭唐人街的黑英雄」講述了一位生活在那裡的非裔Willie Davis，如何幫助和服務當地社區，消除華人和非裔間隔閡的故事。作為評委之一的「丁丁電視」媒體人Diana Ding評價說，在華人社區，很多人以為非裔是仇恨亞裔的群體，但事實並非如此。這篇報導改變了華人對非裔的認識，團結了各個族裔。這篇報導由Rachel Tan製作。

其他嘉賓還包括Nate Tinner-Williams，他是Black Catholic Messenger的記者。該媒體主要關注非裔天主教徒群體。他的獲獎作品為「與一位牧師的採訪」。Nate Tinner-Williams介紹，多數民眾認為非裔都是基督教，人們對信仰天主教的非裔知之甚少。他與他的媒體就是要向大眾介紹這一群體的故事。

「移民新聞」非裔記者Pamela Anchang以「與非洲對話」獲得了最佳國際報導獎。她介紹了一位移民醫生和藝術家的故事，Pamela Anchang認為在美國的少數族裔媒體是重要的連結移民和祖籍國（Homeland）的橋樑。

少數族裔媒體服務-加州黑人媒體頒獎共收到了超過300份參賽作品，為史上之最。25位業內專家評審對今年的作品作出了高度評價。洛杉磯世界日報也在此次大賽中獲得殊榮，分別獲得一項「國際報導」大獎和一項「即時新聞」第二名，獲獎作品分別是「探頭出牆理髮」，以及「億元珠寶從北加灣區運往南加巴沙迪那會展中心失竊」。

「移民新聞」非裔記者Pamela Anchang以「與非洲對話」獲得了最佳國際報...
「移民新聞」非裔記者Pamela Anchang以「與非洲對話」獲得了最佳國際報導獎。（截圖）
「Impulso News」的Mireya Olivera介紹了如何報導洛杉磯市...
「Impulso News」的Mireya Olivera介紹了如何報導洛杉磯市議會歧視醜聞。（截圖）
「丁丁電視」媒體人Diana Ding。（截圖）
「丁丁電視」媒體人Diana Ding。（截圖）
「小西貢」媒體人John Dinh和Xuan Thai在今年的比賽中獲得了國際報...
「小西貢」媒體人John Dinh和Xuan Thai在今年的比賽中獲得了國際報導大獎。（截圖）
Black Catholic Messenger的記者Nate Tinner-W...
Black Catholic Messenger的記者Nate Tinner-Williams。（截圖）

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