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恐釀火災、海洋污染 拉古那灘禁售任何型式氣球

記者王若然／拉古那灘報導
拉古那灘（Laguna Beach）將於2024年開始全市禁止任何氣球。（摘自Pexels網頁）
拉古那灘（Laguna Beach）將於2024年開始全市禁止任何氣球。（摘自Pexels網頁）

遊園會、開業現場等場景的布置，少不了氣球的點綴。氣球不僅美觀，還可以帶來喜慶熱鬧的氛圍。不過如今南加州一個城市，從明年開始，全面禁止售賣以及在公共場合使用氣球。

拉古那灘（Laguna Beach）將於2024年開始全市禁止氣球。該政策的施行，使拉古那灘成為加州擁有最嚴格氣球政策的城市之一。拉古那灘市議會在今年2月二讀通過了禁止氣球的決議。具體來說，城市範圍內的公共區域禁止使用任何種類的氣球。地方店舖也不得出售任何形式的氣球，不管是氦氣或其他氣體的氣球。該市禁止氣球令是為了減少氣球可能引發的火災危害，以及海洋污染。

拉古那灘的該決議得到了一些環保組織和居民的支持，但也遭到一些地方小商業者的反對，稱會傷害當地的小商販。

根據該市市政人員的一份調查報告，外面有金屬塗層的氣球，在接觸電纜或在電纜周圍時，會造成斷電和爆炸。此外，華盛頓特區一家非營利組織Ocean Conservancy，將氣球列為海洋第二大危險垃圾。因為氣球殘片經常被鳥類、哺乳動物和其他海洋生物誤當作食物。

拉古那灘在南加州諸多城市中，可謂走在環保前端。早在2021年，該市通過決議，禁止食品業使用一次性塑料用品。2022年6月21日，該市開始起草氣球禁令。在2023年1月24，在該市環保委員會的建議下，將被禁止的氣球種類擴大。不管是膠製還是金屬塗層的氣球，不管是普通充氣還是氦氣球，都被一律禁止。

值得注意的是，還市的氣球禁令受用於公共區域和場所，如海灘、公園。私人領域還是被允許使用氣球的。拉古那市商舖不允許出售或派發氣球，民眾仍可通過上網點單或至市外商店購買。

違反氣球禁令的個人、團體或商家，第一次違反將被罰款100元，第二次將被罰款200元，一年內之後的幾次違規每次罰款500元。若商家違反超過四次，將被吊銷營業執照。

拉古那灘城市並非第一個採取氣球限令的加州城市。其他有類似氣球限令的城市包括聖地牙哥縣的索蘭那灘（Solana Beach）和安辛尼塔斯（Encinitas）。2022年，加州政府也通過法案，在2028年前實現規範金屬塗層的氣球製造和販賣。

氣球 加州 南加

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