嗨中秋／史廼麗帶跳健身舞 適合銀髮族

史廼麗帶領安養院的老人們跳「元極舞」。（受訪者提供）

洛杉磯世界日報2023年「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，在諸多表演中，史廼麗帶來的健身 舞元氣滿滿，老少皆宜，尤其適合銀髮一族，能夠強身健體，舞出健康。

在本次表演中，史廼麗將會和南加州 元極舞協會一起，帶著現場的觀眾跳起活力滿滿的舞蹈，史廼麗將現場帶跳「小雞舞」 （Chicken Dance）、健身舞蹈復古DISCO「YMCA」以及「poti pot」三個舞蹈，史廼麗介紹說，這些舞蹈旋律明快、動作簡單，但是可以鍛鍊身體，希望大家能一起跳起來。

史廼麗表示，自己平日在安養院每日都會帶著老人們一起跳這些健身舞，其中不乏97、98接近百歲的老人，在跳舞過程中，老人們都覺得自己變得越來越健康，同時收穫了許多快樂。此外，南加 州元極舞協會會定期來安養院教授「元極舞」，元極舞符合養生要求，舞蹈動作能夠幫助年長者改變不良習慣，她認為健身舞、元極舞這樣的運動對於銀髮一族來說非常重要。

史廼麗曾擔任過聯合大專校友會的會長，AAPR華人樂齡會的會長，在華人社區服務超過30年。在退休之後，值75歲之際，她找到了事業的「第二春」，在一個老人安養中心當活動經理，每日帶領老人們跳舞和運動，為他們安排豐富的娛樂活動，得到了老人們的一致好評。她表示，自己也在這段工作經歷中，收穫了更健康的身體和更愉悅的心情。