我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

嗨中秋／史廼麗帶跳健身舞 適合銀髮族

記者朱敏梓／洛杉磯報導
史廼麗帶領安養院的老人們跳「元極舞」。（受訪者提供）
史廼麗帶領安養院的老人們跳「元極舞」。（受訪者提供）

洛杉磯世界日報2023年「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，在諸多表演中，史廼麗帶來的健身舞元氣滿滿，老少皆宜，尤其適合銀髮一族，能夠強身健體，舞出健康。

在本次表演中，史廼麗將會和南加州元極舞協會一起，帶著現場的觀眾跳起活力滿滿的舞蹈，史廼麗將現場帶跳「小雞舞」 （Chicken Dance）、健身舞蹈復古DISCO「YMCA」以及「poti pot」三個舞蹈，史廼麗介紹說，這些舞蹈旋律明快、動作簡單，但是可以鍛鍊身體，希望大家能一起跳起來。

史廼麗表示，自己平日在安養院每日都會帶著老人們一起跳這些健身舞，其中不乏97、98接近百歲的老人，在跳舞過程中，老人們都覺得自己變得越來越健康，同時收穫了許多快樂。此外，南加州元極舞協會會定期來安養院教授「元極舞」，元極舞符合養生要求，舞蹈動作能夠幫助年長者改變不良習慣，她認為健身舞、元極舞這樣的運動對於銀髮一族來說非常重要。

史廼麗曾擔任過聯合大專校友會的會長，AAPR華人樂齡會的會長，在華人社區服務超過30年。在退休之後，值75歲之際，她找到了事業的「第二春」，在一個老人安養中心當活動經理，每日帶領老人們跳舞和運動，為他們安排豐富的娛樂活動，得到了老人們的一致好評。她表示，自己也在這段工作經歷中，收穫了更健康的身體和更愉悅的心情。

健身 加州 南加

上一則

嗨中秋／Thuy Van Dance舞團 展現越南風情

下一則

嗨中秋／鳳之舞舞社 多樣民族舞吸睛

延伸閱讀

封面故事／舞界金字招牌領軍 「花木蘭」主演大有來頭

封面故事／舞界金字招牌領軍 「花木蘭」主演大有來頭
封面故事／3個必看花木蘭的理由

封面故事／3個必看花木蘭的理由
林肯中心24日金秋之夜 東西舞蹈交匯

林肯中心24日金秋之夜 東西舞蹈交匯
佛朗明哥舞蹈徇眾要求 9月再次開班 三人小組成行

佛朗明哥舞蹈徇眾要求 9月再次開班 三人小組成行
世報嗨中秋／新宇舞蹈社 展現民族魅力

世報嗨中秋／新宇舞蹈社 展現民族魅力
健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

健身、馬拉松猝死頻傳…醫師曝3大族群風險高 建議「這樣運動」

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）

20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

2023-09-07 15:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

2023-09-06 02:19
華女張小姐近期四處淘寶，用十分低廉的價格，就將房屋改造得十分溫馨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱單價10元 華人這樣改造ADU省錢又有設計感

2023-09-07 19:41

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳