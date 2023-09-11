嗨中秋／Thuy Van Dance舞團 展現越南風情

Thuỷ Vân Dance的表演將帶領觀眾體驗越南不同地區和時節的美麗。（Thuy Van Dance提供）

洛杉磯世界日報的「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華，此次特邀南加州越南 裔舞團Thuỷ Vân Dance一展舞姿，為民眾帶來富有特色的民間舞蹈。

Thuỷ Vân Dance是一支以推廣越南傳統文化為宗旨的舞團，講述越南不同地域的文化故事和生活方式。據舞團負責人介紹，團名中的Thủy是海洋的意思，代表流動、純潔和希望；而Vân是雲，象徵著運氣、財富和不斷變化的人生。自2022年以來，舞團成長迅速，短短兩年內開發了20多支舞蹈，涵蓋越南北部、中部、南部的傳統民族舞蹈。

在今年的「嗨中秋」園遊嘉年華上，Thuỷ Vân Dance將為觀眾呈現四支代表作品。節目之一《Muse of Huế》描繪了一位年輕女子的思念之情，通過對生活細節的表現，突顯越南古都Huế的優雅與質樸。第二首作品《The Cake Which Drifts In Water》源自越南黎朝時期著名詩人胡春香（Hồ Xuân Hương）的作品，讚美了女性的內在力量和榮辱不驚的品格。

接下來的《Melody of Tháp Mười》，展現了越南南部Tháp Mười地區獨特的美景和文化習俗，表現了當地居民對稻田、荷塘、村莊的感情。《Autumn’s Nostalgia》則是對越南高原地區Đà Lạt秋日景象的描繪，將觀眾帶入一個充滿落葉、濃霧和涼風的地方，透過舞舞者的肢體、音樂和視覺特效呈現季節的變化。