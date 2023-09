嗨中秋／Thuy Van Dance舞團 展現越南風情

Thuỷ Vân Dance的表演將帶領觀眾體驗越南不同地區和時節的美麗。(Thuy Van Dance提供)

洛杉磯世界日報的「嗨中秋(Hi Autumn)」園遊嘉年華,此次特邀南加州越南 裔舞團Thuỷ Vân Dance一展舞姿,為民眾帶來富有特色的民間舞蹈。

Thuỷ Vân Dance是一支以推廣越南傳統文化為宗旨的舞團,講述越南不同地域的文化故事和生活方式。據舞團負責人介紹,團名中的Thủy是海洋的意思,代表流動、純潔和希望;而Vân是雲,象徵著運氣、財富和不斷變化的人生。自2022年以來,舞團成長迅速,短短兩年內開發了20多支舞蹈,涵蓋越南北部、中部、南部的傳統民族舞蹈。

在今年的「嗨中秋」園遊嘉年華上,Thuỷ Vân Dance將為觀眾呈現四支代表作品。節目之一《Muse of Huế》描繪了一位年輕女子的思念之情,通過對生活細節的表現,突顯越南古都Huế的優雅與質樸。第二首作品《The Cake Which Drifts In Water》源自越南黎朝時期著名詩人胡春香(Hồ Xuân Hương)的作品,讚美了女性的內在力量和榮辱不驚的品格。

接下來的《Melody of Tháp Mười》,展現了越南南部Tháp Mười地區獨特的美景和文化習俗,表現了當地居民對稻田、荷塘、村莊的感情。《Autumn’s Nostalgia》則是對越南高原地區Đà Lạt秋日景象的描繪,將觀眾帶入一個充滿落葉、濃霧和涼風的地方,透過舞舞者的肢體、音樂和視覺特效呈現季節的變化。