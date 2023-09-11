嗨中秋／Live Oak土風舞社 大跳中文歌

Live Oak土風舞社表演照片。（梁老師提供）

世界日報洛杉磯 社與天普 市（Temple City）市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，許多表演團體將輪番上演精彩節目，其中Live Oak土風舞社將帶來三支耳熟能詳的中文歌曲與舞蹈。

Live Oak土風舞社老師Sherry梁表示，在「嗨中秋」遊園會上，舞團成員們將帶來「路邊的野花不要採」搭配優美的中國傘舞，「前程萬里」搭配活潑的pom pom彩球舞，及「月兒像檸檬」配合輕快的中秋節應景舞。梁老師說，除以上三首經典中文歌曲與舞蹈外，今年舞社還將有一段特別的精彩表演，敬請大家期待。

Live Oak土風舞社每周一至五上午9時至10時在天普市Live Oak公園大涼亭內上課，舞團名稱中的「Live Oak」也因此得名。梁老師表示，舞團今年已經走入第20個年頭，學員在這裡學舞、社交，自在快樂。舞團跳舞的音樂非常豐富，包括國語、粵語、台語及英文，歡迎女性朋友加入快樂跳舞運動。Live Oak公園大涼亭地址為：10144 Bogue St, Temple City。

土風舞是一種表現世界各國民俗風情的舞蹈，近年在華人社區非常盛行。 土風舞包括單人舞、雙人舞、團體舞及行列舞，也有參考社交舞、恰恰、探戈、華爾滋編配而成的舞蹈。