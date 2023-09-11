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嗨中秋／鳳之舞舞社 多樣民族舞吸睛

記者張宏/洛杉磯報導
為參與「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會中秋節表演，呈現最好的表演狀態，鳳之舞準備四個舞蹈。（取自鳳之舞臉書）
為參與「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會中秋節表演，呈現最好的表演狀態，鳳之舞準備四個舞蹈。（取自鳳之舞臉書）

世界日報洛杉磯社攜手天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，屆時在天普市府前公園將會上演兩天精彩活動，歡迎民眾到場欣賞來自鳳之舞的精彩節目。

鳳之舞舞社的方方表示，舞社成立八年，成員多數是退休人士，大家每天早上晨練，也會參加各種社區活動，目前會員大概有20多人，常訓練的有10多人。她們多次參加世界日報的活動，這次可謂駕輕就熟。為參與這次中秋節表演，呈現最好的表演狀態，最近一直在加緊訓練。她們準備表演四個舞蹈，包括藏舞、荷塘月色、蒙古舞還有現代舞。

鳳之舞成員全部是女性，大家也很熱愛表演。舞蹈風格涵蓋各種風格，如扇子舞、蒙古舞等，多以民族舞為主，最擅長藏舞。以前有老師專門教大家，疫情後表演減少，多是方方來教習。

方方說，疫情前大家活動非常豐富，與社區不同團體共度中國年、拜訪希望之城和退休老人療養院等。和觀眾最有互動感的是拜訪療養院，2019年她們為社區療養院提供一小時聖誕節目。老人們從進來時幾乎都面無表情，低頭不語，到後來的滿臉笑容，判若兩人。看著他們的笑容，舞團成員心中有太多的感動。看著老人們的微笑和搖擺，勝過千言萬語。

鳳之舞的成員相處多年感情融洽，每天早上運動都會帶各自家栽種的蔬果進行分享，公園桌子上總是堆得很滿。練完舞蹈每人花一元買一杯麥當勞咖啡，大家閒聊家常，分享心得，如此退休生活怎一個「幸福」了得。方方的外甥亦是書法大師孫瑩寶，特別為鳳之舞題字，用書法表現舞蹈的動、力與美。

鳳之舞成員全部是女性，大家也很熱愛表演。（取自鳳之舞臉書）
鳳之舞成員全部是女性，大家也很熱愛表演。（取自鳳之舞臉書）

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