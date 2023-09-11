嗨中秋／天普學生組樂隊 獻音樂盛宴

Project: Blowsparks樂團成員合影。（吳慧如提供）

世界日報洛杉磯 社與天普 市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，即將於9月16日、17日在天普市府前公園熱鬧登場，天普市學生組成的樂團「Project: Blowsparks」將作為表演團體之一，為觀眾獻上多首經典歌曲。

這支成立僅一年的天普市樂隊由四名年輕成員組成，包括年僅10歲的女歌手洪佳珍（Olivia Hong）、12歲的女鼓手洪佳佳（Katie Hong）、14歲男吉他手 Kovas Radvenis以及15歲的鍵盤手劉以正（Ethan Liu）。樂團的成員最初在同一所小學相識，因為共同的音樂夢想走到一起。樂隊主唱洪佳珍與鼓手洪佳佳的媽媽吳慧如（Helen Wu）表示，最初孩子們只是試驗性地嘗試，最後發現成團的效果非常好，就一直堅持下來。

自組建以來，這支年輕的樂隊迅速贏得民眾的肯定，並積累一定的演出經驗。他們曾多次受邀在一些大型活動中表演，包括FoodieLand夜市以及Relay For Life等。