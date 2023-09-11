洛城西區中文兒童合唱團 嗨中秋登場

合唱團小朋友參加台美人社區活動表演，不同種族的小朋友們手牽手，展現多元文化。（王靜宜提供）

洛杉磯 世界日報與天普 市政府聯手舉辦「嗨中秋（Hi Autumn）」園遊嘉年華即將於9月16日和17日盛大舉行。當日不僅有好吃、好玩的遊園會，還有豐富多彩的文藝表演，其中一項節目便是由洛杉磯西區中文兒童合唱團呈獻的音樂表演，將帶給觀眾一場充滿活力和歡樂的音樂盛宴。

洛杉磯西區中文兒童合唱團（West LA Chinese Children’s Chorus）將演出多首經典曲目，包括「月亮代表我的心」、「手牽手」、「我相信」等傳世之作，此外，他們還特別排練了音樂劇「媽媽咪呀」中的精選曲目。合唱團的成員來自各個年齡段，包括兒童和成年人，他們精心挑選不同年代的經典歌曲，讓成年觀眾和小朋友都能開心欣賞。

洛城西區中文兒童合唱團成立於2016年，至今不到10年，由作曲家和兒童音樂教育 家王靜宜博士創辦。多年來，他們致力於傳唱經典台灣歌曲，並推廣中文歌謠。透過音樂和各種表演，合唱團的成員不僅接受了文化的薰陶，品味到中文歌曲之美，還愛上了表演藝術。