SB58法案待州長簽署 反毒者：怎麼修法都不接受

加州 州議會日前通過SB58迷幻藥合法化法案，准許成年居民擁有和使用少量天然迷幻藥，該法案目前有待州長紐森簽署。眾多反對毒品 的組織呼籲民眾，應聯合阻止迷幻藥合法化，盡一切努力獲得州長的否決權。

加州禁毒聯盟（CCAD）副總裁李少敏（Frank Lee），對SB58法案表示強烈反對。他指出，對華裔美國人來說，現在正是關鍵時刻，迫切需要每一名華裔表達反對意見，因為毒品會導致更多犯罪、更多對亞裔 的襲擊、更多無家可歸者， 「吸毒者不斷搶劫，以獲取購買毒品的錢財，每個人都將是毒品的受害者。」

對於州議會通過SB58法案，加州禁毒聯盟、加州反毒警官協會(CNOA)、平等公義協會（OJE）、聖蓋博谷安全社區聯盟（San Gabriel Valley Safe Community Coalition）等多個反對毒品的組織機構，緊急發表聯合新聞稿，強調指出，「不管怎樣修改，SB58法案都不可接受。」

自參議員威善高（Scott Wiener）推出SB58法案，提出將部分迷幻藥合法化，爭議一直不斷。李少敏領導的反毒組織表示，迷幻藥從未被證明可以安全廣泛地使用，他說，甚至在威善高用來推動這項法案的研究中也沒有被證明，而且從未獲得FDA批准。

SB58法案正在呈請州長簽署，反毒組織建議人們應立即聯繫州長，敦促其否決該法案。新聞稿中指出，「這個法案會以某種方式傷害你和你的家人，毒品會導致更多亞裔美國人遭遇襲擊，任何一天的受害者都有可能是你或你的家人。」

反毒組織建議，在聯繫州長的信件中可以寫明：「請否決SB58，因為迷幻藥合法化會帶來更多毒品，進而帶來更多犯罪，嚴重危害我們的社會。」同時提供了聯繫州長的方式，可以通過傳真916-558-3160；或者點擊鏈接https://www.gov.ca.gov/contact/，選擇通過郵件方式（By Email），再選擇立法問題/疑慮（Legislation Issues /Concerns）這一項，發送反對SB58法案的意見。

反毒組織表示將在9月11日（周一）、9月12日（周二）進行電話閃電戰，同時鼓勵民眾也在這兩天給州長打電話，要求否決SB58迷幻藥合法化，州長的電話號碼是916-445-2841。