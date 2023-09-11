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SB58法案加州眾議會通過 迷幻藥合法化再近一步

記者張庭瑜／洛杉磯報導

加州朝著全國第三個合法化迷幻劑的州又跨出一大步。加州眾州議會9月6日（周三）通過法案SB58，准許年滿21歲及以上的成年人擁有和使用少量迷幻植物。同時，該法案也合法化多種天然迷幻物質。支持者認為迷幻藥可用於治療成癮、創傷後應急障礙、抑鬱症等，但反對者則擔心潛在風險。

SB58法案的主要起草人參議員威善高（Scott Weiner），最早於2021年提出。則至2023年，該法案才以42票支持對11票反對的結果通過，使得多種天然迷幻物質在加州合法化。

投票通過後，威善高參議員在社交媒體上慶祝這一法案的通過，他在新聞稿中表示，加州退伍軍人、急救人員和其他面臨創傷後應急障礙、抑鬱症和成癮問題的人應該獲得這些有前途的植物藥物。他強調，這些物質不會上癮，而且它們在治療導致國家心理健康危機的許多最棘手的疾病方面顯示出巨大的前景。

據悉，該法案的最初版本曾在參議院初步通過，但在2022年度曾遇到一次阻撓。而支持者認為，迷幻藥可以用於監測治療成癮、創傷後應激障礙、抑鬱、焦慮、飲食失調和強迫症等疾病的患者。然而，反對者，如迷幻劑安全與教育聯盟，則認為迷幻劑可能導致幻覺、偏執和心理創傷，呼籲州參議員在立法之前採取更多安全措施。

最近的調查顯示，全國範圍內對改革迷幻藥物使用的支持不斷增加。根據柏克萊加州大學首次迷幻藥調查，61%的登記選民支持將受監管的迷幻藥治療合法化，近一半的選民表示贊成取消對個人使用和持有迷幻藥的刑事處罰。

在加州通過SB58法案之前，還有兩個州也通過法案合法化迷幻劑，創造歷史。 分別為俄勒岡州（Oregon）、及科羅拉多州（Colorado）。

該法案在眾議會修改通過後，仍需交由州參議會重新表決，通過後呈請加州州長簽署，最早可望於2025年1月1日生效。

加州大學 參議員 投票

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