洛城新語／維持核電 加州面臨抉擇

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加州 核電存廢爭議多年，環保團體一再向加州高院提告，要求關閉「魔鬼谷核電廠」(Diablo Canyon Nuclear Power Plant)，而州長紐森 等在內的諸多民選官員，面對電力需求激增的挑戰，已有「重啟核電」之意。加州很可能在短期內面臨抉擇。

加州目前只有「魔鬼谷核電廠」尚在運轉，不過圍繞其存廢的爭議，從1980年代商轉開始，就一直在存在。最引人矚目的是1981年，有2000人因抗議入獄，成為美國史上最大規模的反核人士被捕事件。而最近一次事端，是2023年4月，環保團體「地球之友」（Friends of the Earth）向加州高等法院提告，要求太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）依據此前的承諾，在2025年關閉核電廠。

承諾來自於2016年時任民主黨籍州長布朗（Jerry Brown），在他的支持下，PG&E與環團達成協議，將在2025年終止核電廠運作。不過在同為民主黨籍的州長紐森上台後，加州政府對核電的態度出現180度大轉變；不僅提案讓「魔鬼谷核電廠」至少延長運作五年（即延用至2030年），更釋出加州未來發展需要核電的信號。政府前後態度不一，讓環團感到「背叛」，憤怒提告。

加州政府對待核電的態度發生改變，不難理解。加州2018年通過SB100法案，要求在2045年實現零碳供電；紐森政府也定下目標，要在2030年前，將碳排放量減少至1990年的40%。為實現這一目標，加州近年來大力發展太陽能、風力及水電等清潔能源。不過從目前情況看，這些清潔能源的供電量，無法滿足日益上漲的用電需求。

2020至2022年間，加州分別發出10、8及11次節電警示（Flex Alert），要求民眾錯峰用電；其中2020年8月的事件影響最廣，當時創紀錄的熱浪使空調用電量激增，導致加州的電網超過負荷，連續兩晚輪流斷電，影響數十萬住戶與商業活動。

既然太陽能、風力及水電靠不住，同為「清潔能源」的核電，就成為加州政府手中的重要籌碼。不過與美國其他地方的情況不同，加州發展核電確實有很大的安全隱患。加州處於地震 活躍帶，隨著上一次芮氏規模超過8的超級地震發生距今已超過250年，地質學家們對再次發生超級地震的預測從未停歇。南加州地震研究中心酈永剛教授就曾表示，聖安德里斯大斷層（San Andreas Fault）的大地震周期已過，現在每時每刻都在擔心會發生超級地地震。

而上一次因地震引發海嘯導致的核事故，離我們並不遙遠。2011年的福島核電廠事故，時至今日仍在處理核廢水等善後事宜。以歷史為借鏡，加州發展核電仍須謹慎。