高檔單車店被竊4萬元商品 數小時後贓車在捷運現蹤

案發幾小時後，有人騎著失竊的自行車乘坐地鐵。（Sayegh提供）

洛杉磯 縣歐溫岱市（Irwindale）的一家高檔自行車店，日前遭遇入室盜竊，五名蒙面嫌疑人闖入店內，偷走價值4萬元的商品。案件發生幾小時後，有人騎著失竊的高檔自行車乘坐地鐵 ，監控視頻記錄盜竊過程。

（視頻來源：被盜商家，記者邵敏後製）

這起入室盜竊事件發生在8月28日凌晨1時30分左右，案發地點位於歐溫岱市Arrow Highway上的 Irwindale Cycles自行車店。案發時，五名蒙面嫌疑人使用角磨機（angle grinder）切開鋼製安全門，從後門闖入商店，他們直接衝向店內最昂貴的自行車，監控視頻捕捉到這群竊賊洗劫商家的囂張場面，偷走價值約4萬元商品後逃之夭夭。

竊賊從後門闖入商店，直接衝向店內最昂貴的自行車。（店內監控） 8月28日，Irwindale高檔自行車店，五名蒙面人闖入店內偷走4萬元商品。（店內監控）

車店共同所有人諾瑪（Norma Corlindres）表示，這起入室盜竊案是有計劃的，竊賊很清楚他們要找什麼。車主指出，被盜自行車包括Bianchis以及其他高端品牌，每輛車的售價超過1700元，「我簡直不敢相信發生什麼。」這家店提供多種品牌的高端自行車，諾瑪和丈夫沃爾特（Walter）已經營二十多年，他們將畢生積蓄投入到生意中，逐漸發展成為深受當地自行車愛好者歡迎的商店。

作為一間家族經營的商店，毀滅性的盜竊事件使其處於倒閉邊緣，這對夫婦不知如何從巨大的損失中恢復過來。諾瑪說「經營這家店花了23年的時間，現在遭遇巨大損失非常痛苦。」沃爾特說「我很難過，朋友問我能挺過這一切嗎？我不這麼認為。」

顧客薩耶（Sayegh）是這家店的忠實粉絲，他表示，這家商店多年來是社區自行車愛好者的聚集地，「店主就是我們的家人，如果他們破產 ，對於我們來說影響很大。」盜竊案發生幾小時後，薩耶收到另一位顧客發來的照片，顯示兩名男子乘坐地鐵A線，騎著來自Irwindale Cycles的全新昂貴自行車，上面還貼著價格標籤，其中一張價格標籤標記為Bianchi Vi Nirone，售價1799元。

失竊自行車在地鐵出現，還貼著價格標籤。（Sayegh提供）

這些照片拍攝於8月28日凌晨5時30分左右，兩名男子當時在巴沙迪那紀念公園站（Memorial Park station）走下捷運。警方表示，已收到照片，但尚未確認兩人是否曾參與盜竊。

被害商家希望民眾盡快認出嫌疑人，以便警方將他們抓捕歸案。社區成員正計劃舉辦一次集體自行車騎行活動，來支持這家商店，騎行日期尚未確定，GoFundMe籌款已建立，幫助業主度過難關。失竊店家感謝社區的大力支持， 「我們相信好人比壞人多，感謝所有支持我們的人，愛是一種強大的力量。」