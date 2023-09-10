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Kroger和Albertsons 加州66據點擬出售

編譯陳盈霖／綜合外電報導
克羅格將與艾伯森合併，雙方將出售413家商店與其他資產。（美聯社）
克羅格將與艾伯森合併，雙方將出售413家商店與其他資產。（美聯社）

洛杉磯每日新聞報導，零售商克羅格（Kroger）和艾伯森（Albertsons）將以19億元價格，出售413家商店和其他資產，其中66家位於加州。買家傳為C&S Wholesale Grocers。

此舉主要尋求一項250億元合併案，該合併將統一全美最大的兩家連鎖零售店。據悉，C&S Wholesale Grocers在軟銀集團（Softbank Group Corp.）支持下，正就此交易進行談判。

這413家商店及QFC、Mariano's和Carrs品牌，將計畫出售給C&S Wholesale Grocers。克羅格還將分出Debi Lilly Dsign、Primo Taglio、Open Nature、ReadyMeals和Waterfront Bistro自有品牌。C&S也將擁有八個配送中心和兩個辦事處。

克羅格和艾伯森去年10月同意合併。總部位於俄亥俄州克羅格，出價200億元收購艾伯森，克羅格還將承擔艾伯森47億元債務，此交易預計2024年完成。

連鎖零售商表示，他們需合併，才能與沃爾瑪（Walmert）、亞馬遜（Amazon）和其他涉足零售業務的大企業競爭。隨著公司應對從食品到勞工等各種商品價格上漲挑戰，食品零售業出現重大整合。去年折扣零售商AIdi表示，計畫在美國南部收購400家Winn-Dixie和Harveys超市。

在與C&S交易完成前，為獲得聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和其他政府部門許可，克羅格可能會要求C&S在某些地區另外購買最多237家商店。若協議中增加更多商店，C&S將向克羅格額外支付一筆金額，數額未定。

C&S成立於1918年，是獨立雜貨店供應商，替超過7500家獨立超市、零售連鎖店和軍事基地供貨。目前該公司在中西部和卡羅萊納州經營Grand Union雜貨店及Piggly Wiggly和企業自營店等。

克羅格董事長兼執行長麥克馬倫（Rodney McMullen）日前在聲明中說，「在我們協議中重要的是，C&S承諾遵守所有集體談判協議，包括行業領先的福利、保留一線員工及進一步投資以促進增長。」

零售商 零售業 俄亥俄州

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