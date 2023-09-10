南加華航聯誼會 新舊會長交接

南加州華航聯誼會舉辦18屆年會兼會長交接典禮，聯誼會成員於年會上大合影。（記者張庭瑜╱攝影）

南加州 華航聯誼會9月9日在聖蓋博（San Gabriel）的希爾頓酒店（Hilton）舉辦18屆年會兼會長交接典禮，新會長斯秋齡接棒卸任會長周蕙卿。此次盛會包括精彩紛呈的抽獎活動，其中涵蓋夏威夷Ramada Plaza Waikiki三天兩夜以及中華航空豪華經濟艙機票等豐富獎項。

周蕙卿表示，南加 州華航聯誼會成立於2005年，該聯誼會由通勤者、在職員工和退休 人員組成，會員逐年增加，目前已超過400人。創會初衷是促進友情，相互協助，共同努力。經過18年的洗禮，一路走來，成長壯大。她特別感謝歷屆和現任理事會成員的熱情參與，充分體現華航社區的團結精神。

南加州華航聯誼會理事長張美江表示，非常感謝所有參與者的全力支持。目前，聯誼會約有400名會員，包括退休、在職以及其他各類人員。因此，她希望所有華航人都能夠回歸，一同參加這個大家庭的聚會。

中華航空公司美洲區鄭玉麟處長表示，整個旅遊業在疫情之後經歷強勁的復甦。截至2023年，中華航空的營收已經超越2019年的營收水平，其中北美地區的增長接近一倍。除業績的增長，他們在北美地區還參與總統和副總統的接待工作，以及台積電在亞利桑納州的包機任務。未來，他們將繼續承擔起台美政府與民間的橋梁作用。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀也表示，他非常高興能夠參加聯誼會第十八屆年會。華航是台灣非常重要航空公司，成立以來多次執行重要任務表現出色，特別是在高層訪問時為國家提供服務。因此，他也特別感謝華航員工對駐外機構的支持。