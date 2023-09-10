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亞裔女孩 競逐玫瑰皇后

記者王若然╱巴沙迪那報導
來自拉肯亞達高中的楊同學。（記者王若然／攝影）
來自拉肯亞達高中的楊同學。（記者王若然／攝影）

2024「玫瑰皇后和公主團」（Rose Queen and Royal Court）9月9日進行首輪面試，在歷史悠久的玫瑰宮（Tournament House）內，當天參加面試的少女們絡繹不絕，其中不乏亞裔面孔。

候選人要面對玫瑰皇室評委會的十幾名委員，在15秒時間內回答「為何想要成為玫瑰皇后公主團的一員。」2024年玫瑰花車遊行事務主席Alex Aghajanian介紹說，評委將在短短的15秒內看候選人想要傳遞的信息以及表達能力。通過首輪面試的女孩子還有有更多面試，她們將被問到更多問題，也有更多時間介紹自己。

在當天的首輪面試中，有不少亞裔女孩參賽者。她們精心打扮，臉上洋溢陽光的笑容，懷著激動興奮的心情參加這次有意義的選拔賽。來自亞凱迪亞高中的李同學表示，她從小看著玫瑰花車遊行長大，對成為玫瑰皇室成員心生嚮往。此外，她還希望未來從政，玫瑰皇室選舉是一個很好的展現自我的平台。

與她同行的另一位華裔女生楊同學來自拉肯亞達高中（La Canada High School），她說，希望能夠通過她的努力代表社區做出更大貢獻。她說，自己花了時間和精力準備15秒面試答案，但參加這次選拔，開心和經驗最重要。

當天參加面試的女孩子，面試完成後還可以參觀玫瑰花車遊行屋，現場還有Paul Mitchell造型室免費為她們做造型，冰淇淋車，人道社會動物領養機構（Humane Society）的可愛動物展示，現場DJ音樂，抽獎遊戲等。

首輪面試在9日（周六）或11日（周一）舉行，女孩子們共要經歷四輪面試，最終選出七人組成「玫瑰皇后和公主團」。最終獲勝名單將於10月2日宣布，玫瑰皇后則於10月30日宣布。玫瑰皇室委員會的評審標準包括青年領導力、社區和學校參與度、學術成就以及公共演講技巧。

被選拔為玫瑰皇室成員的女孩子不僅可以在新年玫瑰花車遊行中乘坐皇室花車，向民眾揮手致意，還有機會參加當地公園和社區中心的志願者工作、公開演講活動和各種禮儀技能項目等志願者機會。此外，每個成員將獲得7500元的教育獎學金。

有資格報名和面試的申請人必須來自巴沙迪那社區學院學區（Pasadena Area Community College District）認可的33所學校或學院，該學區包括巴沙迪那市、亞凱迪亞市、聖瑪利諾市、南巴沙迪那、艾塔迪那市（Altadena）與西拉瑪德瑞（Sierra Madre）、拉肯亞達-弗林楚奇（La Canada-Flintridge）、天普市等。

正在進行面試的參賽者。（記者王若然／攝影）
正在進行面試的參賽者。（記者王若然／攝影）
2024「玫瑰皇后和公主團」（Rose Queen and Royal Cour...
2024「玫瑰皇后和公主團」（Rose Queen and Royal Court）9月9日進行首輪面試，圖為排隊等候入場的女孩子們。（記者王若然╱攝影）
2024「玫瑰皇后和公主團」（Rose Queen and Royal Cour...
2024「玫瑰皇后和公主團」（Rose Queen and Royal Court）9月9日進行首輪面試，來自亞凱迪亞高中的李姓女孩。（記者王若然╱攝影）
2024年玫瑰花車遊行事務主席Alex Aghajanian。（記者王若然／攝影...
2024年玫瑰花車遊行事務主席Alex Aghajanian。（記者王若然／攝影）
現場有Paul Mitchell造型室免費為女孩子們做造型。（記者王若然／攝影）
現場有Paul Mitchell造型室免費為女孩子們做造型。（記者王若然／攝影）

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