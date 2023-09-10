雙十國慶盃高球賽9.25開打 有商務艙機票、BMW電動車、瑪莎拉蒂大獎

南加州中華民國高爾夫球聯合會2023國慶盃記者會9月8日在洛僑中心會議室舉行。（記者張庭瑜/攝影）

南加州中華民國 高爾夫球聯合會2023國慶盃記者會9月8日在洛僑中心會議室舉行，現場宣布將於9月25日（週一）在惠提爾（Whittier）市山莊高爾夫球俱樂部舉辦「雙十國慶盃高爾夫球」，慶祝中華民國112年國慶，希望聚集112位球友參賽，提供豐富獎品，如商務艙來回機票、BMW和瑪莎拉蒂等好禮。

比賽將分為多個組別，包括長青組、男子組、女子組、淨桿獎、近洞獎、遠距獎和一桿進洞獎。淨桿獎按照Callaway制度評定，確保公平競爭。此外，一桿進洞獎獎品包括華航洛杉磯至台北來回商務艙機票、寶馬（BMW） I5電動車、瑪莎拉蒂汽車等獎項。個人組報名截止日期為9月16日，報名費每位240元，涵蓋球場使用、球車、飲品、簡易午餐、晚宴、伴手禮和抽獎活動。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育表示，南加 州中華民國高爾夫球聯合會自1996年成立以來，堅持「雙十國慶盃高爾夫球」傳統賽事，為洛杉磯地區的僑胞們提供了一個健康的體驗，同時也提高了中華民國在主流社會中的可見度。

南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟表示，這次國慶盃將使用特別設計的橫幅，一同慶祝協會第27屆國慶盃。葉俊麟也強調，無論是高爾夫球愛好者還是參加晚宴的朋友，相信在9月25日都會度過愉快的一天。