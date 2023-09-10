嗨中秋╱美國味全創業50年 打造華人國民品牌

美國味全今年迎來創辦第51年。（美國味全提供）

美國味全在歷經疫情 期間營運狀況逆勢呈現兩位數成長後，開發新品腳步不停歇，最近推出的鮮蝦玉米「水餃王」，搶攻市場商機。

來自台灣的黃南光（美國味全現任董事長）及其兄長黃南圖1972年來美求學，發現美國社會對於他們及所有華人移民來說缺少了熟悉及熱愛的正宗家鄉味。很快，南加州 就有了美國味全，並以半個世紀近千種類產品的開發，陪伴美國華人餐桌50年，成為北美華人家鄉美食的國民品牌。

美國味全生產線。（美國味全提供） 美國味全生產線。（美國味全提供）

世界日報洛杉磯社與天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi!Autumn）」園遊會，9月16日、17日兩天在天普市府前公園舉行，美國味全公司是贊助商之一。

味全最近推出的鮮蝦玉米「水餃王」，銷售成績不錯。（記者楊青/攝影）

美國味全市場部經理陳禎雅介紹，味全在美國有兩個工廠，分別在南加州的貝爾花園（Bell Gardens）和田納西，田納西主要生產包子，Bell Gardens則出產包子之外所有的產品，兩個基地雙管齊下，產品供應全美所有的華人超市 ，近年也開始進軍美式連鎖超市，「我們未來的目標，是希望更多非華人非亞裔的民眾，能夠常品嘗到中華傳統美味」。

幾分鐘就可搞定的蒸包子。（美國味全提供） 味全鍋貼。（美國味全提供） 味全餛飩。（美國味全提供） 味全方便米飯。（美國味全提供） 味全小籠包。（美國味全提供）

很多美國華人吃著味全食品長大，陳禎雅說，家鄉美味、品質安全和合理的價格，讓味全一直能夠陪伴亞裔社區半個多世紀。50年來，味全自己加工和代理的各種產品近千種，味全在美國生產的產品，包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、雲吞、小龍湯包、素食便當、春捲皮、木須皮等幾十個品項。

味全人喜歡自己的廣告詞「味全好滋味，幸福全到位」，在不少民眾眼中，味全原始最普遍打動大眾味蕾的，要數其水餃系列。「水餃王」是第一代產品，口味相當清淡。現在消費者最熟悉和喜愛的，是「美加真味」和「京廚珍品」系列，前者走高品質路線後，走後者則更側重北方口味，其中的金蔥豬肉口味的大葱，是味全合作的農場種植。

「山東手藝」系列著側重麵皮的手工口感。當初為研發這些口味，他們還特別請來中餐大廚現場指導，讓大家見識到水餃多種口味多種味道和做法。同時，也應順年輕人的口味潮流，進行配方調整，推出絕代雙椒花椒藤椒、X O干貝，是拉差口味等產品，為滿足各個族裔的飲食習慣。

美國味全市場部經理陳禎雅。（記者楊青/攝影）

陳禎雅說，最新推出的鮮蝦玉米「水餃王」雖然上市只有短短一個月，卻已獲得良好市場反饋，玉米和鮮蝦的清甜和爽脆，加上麵皮的軟糯，齒頰留香，恰到好處。

作為食品行業，美國味全在疫情期間完全沒有停工。味全總經理林雙慶表示，味全作為必要行業，在疫情期間保證了食品供應，且實現兩位數字持續增長，這和味全多年來練就了百毒不侵的好體質有絕對關係。首先，味全擁有遍布全美的銷售網絡，其次由於疫情，船運費用上漲五倍，很多財力不夠雄厚的公司根本無法承擔，但味全不僅庫存儲備充足，而且能合理消化增加的成本。味全還有自己的運輸團隊，貨一出來就能配送。味全在食品行業中日益增強的競爭力使得其生意更好，在銷售、盈利方面具有兩位數的成長率。

味全2023年迎來創辦以來的第51個年頭。味全人表示，他們的下一個目標，是迎向美國主流 擁抱下一個更加燦爛的50年。