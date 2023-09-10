迪士尼豪華版萬聖節 全新體驗尖叫之旅

迪士尼樂園的巨型南瓜燈。 （記者張宏／攝影）

迪士尼 全面升級萬聖節 體驗，不僅迪士尼樂園 和加州冒險樂園（California Adventure Park）兩大樂園推出不同的萬聖節體驗項目，米老鼠和他的朋友們也首次亮相新裝。迪士尼萬聖節活動時間從即日至10月31日，萬聖節忠實粉絲別錯過。

唐老鴨換上惡魔服飾。 （記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

迪士尼為打造獨一無二的萬聖節體驗，可謂下重本，兩個園區洋溢著萬聖節的歡樂氛圍，遊客們也紛紛穿上萬聖節元素的服裝。即日起至10月31日，迪士尼樂園每晚「萬聖節尖叫（Halloween Screams）」夜間表演，都會在主街上用投影、特效和音樂等方式，展示「超自然現象」。睡美人城堡及小世界（Small World）則上演萬聖節驚聲尖叫版燈光秀。

小世界（Small World）前面則上演萬聖節驚聲尖叫版燈光秀表演。 （記者張宏／攝影） 小世界（Small World）前面則上演萬聖節驚聲尖叫版燈光秀表演。 （記者張宏／攝影）

今年萬聖節美食也是美輪美奐，從視覺和味覺上滿足遊客對萬聖節的想像。骷髏蘋果、彩色蛋糕、邪惡糖果和 GCH Craftsman Grill的萬聖節甜甜圈，還有辣味熱狗等佳餚，挑戰民眾味蕾。

萬聖節彩色蛋糕。 （記者張宏／攝影）

在加州冒險樂園，三個景點已被打造成萬聖節特別版。汽車樂園（Cars Land）中有適合全家參加的Mater's Junkyard Jamboree和Luigi's Rollickin'Roadsters，配樂多是令人毛骨悚然的萬聖節配樂。而常駐汽車演員吉多（Guido）將首次以凶殘的汽車造型迎客。每天傍晚時分，在復仇者聯盟區域內，景點也會變成銀河護衛隊驚聲尖叫版。9月8日到11月1日期間，以迪士尼角色為主題的南瓜，將隱藏在迪士尼市中心區周圍，遊客可參加南瓜追逐活動。9月21日至10月31日期間，迪士尼樂園酒店的高飛廚房，首次以萬聖節服裝和主題甜點為特色，為遊客提供獨特的萬聖節用餐體驗。

迪士尼推出的各種迪士尼周邊商品。 （記者張宏／攝影） 首次推出萬聖節版米妮值得收藏。 （記者張宏攝影）

同時為紀念墨西哥亡靈節，冒險樂園天堂花園從即日起至11月2日帶來溫馨的娛樂和家庭工藝品，現場布置卡片區，可將對逝去親人的話寫在卡片上。