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鄭博仁施政報告：確保亞凱迪亞市成長繁榮

記者張宏/洛杉磯報導
亞凱迪亞市議會團隊，(左起)副市長April Verlato、市議員關美滿、王愛琳、市長鄭博仁和市議員高卿。（記者張宏／攝影）
亞凱迪亞市議會團隊，(左起)副市長April Verlato、市議員關美滿、王愛琳、市長鄭博仁和市議員高卿。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）6日在艾美酒店舉行市情咨文報告會，市長鄭博仁發表施政報告，規劃工作重點、發展策略、施政方向等，參與民眾紛紛表示這個是一個與市府交流的好機會，讓他們感受到亞市是一個充滿愛的城市。

鄭博仁指出，主持市政工作三年多以來，他帶領市府團隊積極應聆聽民意，建立透明、公開的政策制定過程，並在各個方面積極推動多方合作，以實現市民的共同目標。他積極倡導市民參與，鼓勵市府與市民之間建立更加密切的聯繫，並促進民意的傾聽。他通過公開論壇、聆聽會議以及在社交媒體上的互動，確保政策制定過程更具民主性和參與性。這種開放的態度不僅加強了市府與市民之間的信任，促進了城市各界的團結。

在治安方面，他大力推動警民協作，積極促進公共安全，重視市民的安全感，大力支持推動鄰裡守望等項目，達到警民聯防，維護社區安全，提高市民對於城市治安的信心，營造更加和諧安定的社區環境。同時，他也積極推動該市房地產市場的健康發展。他亦著力於加強社區內部的凝聚力，鼓勵市民積極參與社區活動，建立起友善、和諧的鄰裡關係。

他強調，擔任市長期間致力保護亞市的核心價值觀，確保城市持續成長和繁榮，並以親民的領導風格和豐富的法律專業知識，為城市安定繁榮發揮作用。他也指出，皆以積極親民的施政理念，充分考慮市民的需求和意見，推動政府與市民的緊密合作，營造了一個民主、透明、和諧的城市環境。

施政報告亞凱迪亞副市長April Verlato、市議員高卿、關美滿、王愛琳出席，現場桌子上放著亞市以往的老照片，大家一起回顧城市的發展。現場氣氛溫馨歡樂，亞市的商家代表也坦言疫情期間經歷很多困難，市府和社區民眾的幫助與支持，讓城市渡過難關、變得更好。

亞凱迪亞（Arcadia）6日在亞市艾美酒店舉行市長施政報告，華人市長鄭博仁發言...
亞凱迪亞（Arcadia）6日在亞市艾美酒店舉行市長施政報告，華人市長鄭博仁發言。（記者張宏／攝影）（記者張宏／攝影）

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