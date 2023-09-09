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洛縣圖書館 書籤設計賽徵件

記者楊青/洛杉磯綜合報導
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）

洛杉磯圖書館第44屆年度書籤大賽（LA County Library 44th Annual Bookmark Contest）5日登場，向全洛縣少年兒童徵集優秀設計作品，收件截至時間2023年10月21日。

今年的比賽由洛杉磯縣圖書館基金會贊助。鼓勵兒童和青少年發揮他們無限的想像力，本次大賽創作形式不限，參賽者原創設計可使用素描、繪畫、水墨、油畫或其他的創作形式。洛縣公共圖書館屬下85個分館將分別從四個類別（幼兒園至2年級、3至5年級、6至8年級以及9至12年級）中各選出一名獲獎者，他們將在各自的圖書館獲得表彰。

每個圖書館的獲獎書籤將與洛杉磯縣政委員會共享，縣委會將從所在地區的每個類別中選出全縣範圍內的獲獎者。這些獲獎者將看到他們的書籤設計，被專業印刷後分發到所有85個洛縣圖書館與公眾見面。

洛縣公共圖書館期盼洛縣居民和學校多多參加這項競賽，期望大賽產生的優秀書簽設計作品，帶動人們對閱讀和藝術的熱愛。

有興趣參加書簽設計比賽的孩子，可登錄洛縣公共圖書館官網領取報名表，或下載表格，詳情可蒐尋 LACountyLibrary.org/Bookmark-Contest。參賽表格可以親自交件、郵寄或線上提交，主辦單位須在2023年10月21日之前收到。

2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館提供）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館提供）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）
2022年的獲獎作品之一。（洛縣公共圖書館）

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