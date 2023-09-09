洛市議會撤銷寶格麗酒店開發 投資商已注資數百萬擬提告

取自洛杉磯寶格麗酒店規劃圖。（寶格麗酒店官網）

洛杉磯 市議會在9月6日（週三）以8比6的投票結果通過一項決議，撤銷對開發商加里·薩法迪（Gary Safady）在本尼狄克峽谷（Benedict Canyon）建造豪華度假村項目。目前該開發商正在考慮起訴洛市議會。

電影製片人兼開發商加里·薩法迪（Gary Safady）提議在本尼迪克特峽谷（Benedict Canyon）建造寶格麗度假村及莊園（Bulgari Resort & Estates Los Angeles），然而洛杉磯規劃總監貝爾托尼（Vince Bertoni）通知他，他將停止薩法迪開發項目所需的總體規劃修訂程序。

薩法迪的律師邁克·加托（Mike Gatto）表示，他的委託人已為擬議的酒店投入了數百萬元，該酒店已經籌備了六年。 加托說，停止該項目的決定「向所有希望在洛杉磯投資的人發出了一個信息，即不能相信這座城市會遵守自己的規則。」

薩法迪的酒店在幾年前清除了最初的城市規劃障礙後進入了環境審查過程。開發商設想建造一家擁有58 間客房的酒店，其中包括寶格麗的招牌餐廳、一家獨特的八座壽司吧、一家最先進的健身 房、一家1萬平方呎的水療中心和一家私人電影院 。 該項目計畫還包括纜車、戶外酒店設施、商業空間和地下停車場。此外，開發商還提議在位於 9704-9712 W. Oak Road 的房產上建造八套住宅，面積從 1萬2000 平方呎到 4萬8000 平方呎不等。

根據貝爾托尼在給開發商的一封信中表示，自從他六年前同意考慮修改總體規劃以允許該項目實施以來，進一步研後發現，該酒店將破壞92%（即超過81萬6000 平方呎）的自然植被和地形，由於現場開挖了超過11萬8000 立方碼的土壤，清除了超過75%的受保護樹木和灌木以及90%以上被認為「重要」的樹木。

此外，信中還指出，一項研究發現，敏感棲息地區域以及受保護或瀕危物種可能居住的區域，將受到重大土地擾動、樹木砍伐和棲息地喪失的影響。他接著說，在那個地點修建山坡酒店「並不合適」。