僑界慶雙十 美西南區系列活動月底開跑

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處9月7日在洛僑中心舉行記者會，宣布「美國西南地區僑界慶祝中華民國112年雙十國慶系列活動」將於9月底開跑。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處9月7日在洛僑中心舉行記者會，宣布「美國西南地區僑界慶祝中華民國112年雙十國慶系列活動」將於9月底開跑，持續至雙十國慶日，涵蓋21項精彩活動。這一系列活動不僅在洛杉磯地區舉辦，還將同步在聖地牙哥 和鳳凰城等美國西南地區舉行。

副處長張正育表示，今年的慶祝活動特別引人注目，各大僑界社團踴躍參與。活動更橫跨整個美西，包括大洛杉磯地區、鳳凰城、聖地牙哥等地，有些參與者甚至願意長途跋涉數小時前來參加。他衷心感謝僑團的積極籌備活動，並呼籲所有僑胞，無論老幼，都一同參與雙十國慶系列活動。

經文處副處長張正育強調今年的慶祝活動將橫跨美西地區，凝聚各大僑界社團的積極參與，呼籲所有僑胞參與共享這特別時刻。（記者張庭瑜／攝影）

洛僑中心主任陳敏永在記者會上分享今年國慶系列活動策劃委員會的精彩計劃。其中國慶文化訪問團的到訪，是備受期待的節目之一，他們將在聖地牙哥進行表演。訪問團的表演團體是「當代樂坊」，以使用古典樂器演奏現代曲目為特色。鳳凰城也將舉辦「雙十國慶音樂會」等精彩表演。

這一系列活動包括以下亮點：10月8日（周日）上午10時，羅省中華會館舉行華埠 升旗典禮及遊行。8日下午2時，洛杉磯僑界急難救助協會將在洛僑中心會議室舉行慶國慶生活講座。8日晚6時，羅省中華會館將在華埠金龍大酒家舉行國慶餐會。