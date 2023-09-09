悼念庫克角槍案受害者 近200人守夜

南加橙縣9月6日晚舉行守夜活動，紀念兩周前發生在「庫克 角」（Cook's Corner）餐廳的大規模槍擊 事件的受害者，近200人參加此次悼念活動。

14天前的8月23日，范杜拉（Venture）警局的退休 警官斯諾林（John Patrick Snowling）向分居的妻子報復開槍，並隨意向「庫克角」餐廳內外射擊，造成三人死亡、多人受傷。三名死者分別是49歲的克拉克（Tanya Clark）、53歲的斯普羅爾（Sprowl Jr.）、67歲的利希（John Leehey），另有六人受傷。槍手斯諾林在當晚與七名警員的對抗中被殺，分居的妻子在槍擊事件中倖存下來。

6日晚，近200人聚集在Silverado峽谷圖書館（Library of the Canyons），向受害者家人表示慰問支持，「庫克角」餐廳外設有一座緬懷遇難者的紀念碑。

「庫克角」餐廳總經理帕爾梅里（Rhonda Palmeri）在守夜活動中，向槍擊事件中喪生的三名受害者致敬，他表示遇難者將永遠活在人們的心中。

據悉，「庫克角」計劃為受害者舉辦籌款活動，截至7日還沒有具體日期。網路募款，這已通過GoFundMe進行中。