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百年葡萄園 納帕成酒鄉代名詞

記者蕭愛／納帕報導
納帕葡萄園瀰漫葡萄香味。（記者蕭愛／攝影）
納帕葡萄園瀰漫葡萄香味。（記者蕭愛／攝影）

加州天氣適合葡萄生長，北加納帕山谷百年前即開始種植葡萄，河谷內有200多家酒莊，成為加州最有名的葡萄酒生長地。其鬱鬱葱蔥連綿起伏的山谷，兩旁整齊排列的葡萄園，各式不同風格的酒莊，使納帕成為酒鄉代名詞，酒是瓶裝的詩，更是納帕的精髓招牌語。

納帕山谷（Napa Valley）在舊金山北側，有納帕河穿過，兩旁的山谷即是有名的酒鄉。最主要道路是29號公路，沿著29公路還有觀光火車與之平行，可以乘坐火車遊覧葡萄酒莊。

納帕短短30哩山谷屬於三個小城：納帕、Yountville和St. Helena。遊客歡迎中心在Yountville，在此可以獲得很多酒莊資料。經驗豐富的志工，會依照遊客意願建議遊覧景點。Yountville是納帕山谷最早種植葡萄樹的地區，適合歩行遊覽。

博物館離遊客中心不遠，目前展覽當地藝術家的作品。地下一層常年展覽納帕酒鄉的歷史起源。酒鄉在1830年代就有歐洲拓荒者進入，他們引進葡萄，種植葡萄。華人在種葡萄、採葡萄也出了大力。農場曾經有85%的工人是隨淘金熱進入美國的華人，至今納帕地區仍有中國城，不少華人定居於此，博物館有詳細介紹華人家族及文物。

納帕山谷入口處設了歡迎牌，上面寫著「歡迎來到世界有名的葡萄生產區，右手邊是愛爾蘭詩人羅伯．路易士．史迪文遜的詩句：酒是瓶裝的詩。愛喝葡萄酒的人士一定非常認同這句名言。另一側是垂涎欲滴的紫色葡萄。美麗的歡迎招牌成為遊客打卡的重點，每時每刻都有絡繹不絕的人潮。

沿29號公路，兩旁山巒起伏之地都是整齊葡萄園。葡萄園內隱藏著酒莊，各式建築的酒莊各有不同，我們在遊客中心的建議下，參觀了兩座有名的酒莊。

名牌葡萄酒BV是四大酒莊之一，紅色大招牌就在29號公路旁。酒莊葡萄園最初於1900年購買了四英畝土地，酒莊主人看到這片土地時，脫口說：多麼美麗的地方啊，於是命名為美麗的葡萄園（Beaulieu Vineyard）簡稱 BV。早年其出品的BV酒固定供應白宮，酒莊外圍被濃濃綠葉包圍，旁邊還有獨立餐廳，品酒需要事先預約。這家傳奇的葡萄酒莊被評為納帕最值得參觀的酒莊之一。

Castillo Di Amorosa愛之谷城堡在納帕山谷的北邊，是一座風格正宗的14世紀托斯肯城堡酒莊。也是要事先預約。品酒及體驗城堡內部門票60元。導遊陪同遊覽和品嚐珍藏的葡萄酒70元。如果只在外面看風景，每輛車最少要購買三瓶葡萄酒。

美酒與美食總是相輔相成，納帕山谷的釀酒人在鑽研如何釀製美酒之餘，也精心研究美食，於是納帕山谷裡有幾家廚師學校，專研如何烹飪並與葡萄酒結合。

從百年前納帕山谷開始種植葡萄，釀造葡萄酒，歷經了許多挑戰，包括根瘤蚜（葡萄害蟲）和禁酒令，最關鍵的是1976年納帕的酒在巴黎酒會上盲品嚐酒中，居然勝過巴黎的葡萄酒，一砲打響了納帕葡萄酒，成為舉世聞名的加州葡萄酒，奠定了納帕酒鄉的地位。

悠閒地漫步在葡萄園中，呼吸著清新的空氣，輕嗅瀰漫著成熟葡萄的香味。周圍的寧靜景觀會帶來一種平靜的感覺。

納帕㕑師學校專研廚藝。（記者蕭愛／攝影）
納帕㕑師學校專研廚藝。（記者蕭愛／攝影）
愛之谷城堡酒莊入口處。（記者蕭愛／攝影）
愛之谷城堡酒莊入口處。（記者蕭愛／攝影）
觀光火車穿越納帕酒莊。（記者蕭愛／攝影）
觀光火車穿越納帕酒莊。（記者蕭愛／攝影）
納帕河穿越山谷，造就葡萄之生長。（記者蕭愛／攝影）
納帕河穿越山谷，造就葡萄之生長。（記者蕭愛／攝影）
景觀特別的葡萄園。（記者蕭愛／攝影）
景觀特別的葡萄園。（記者蕭愛／攝影）
納帕酒莊的招牌成為遊客打卡景點。
納帕酒莊的招牌成為遊客打卡景點。
爬滿藤蔓之BV酒莊。（記者蕭愛／攝影）
爬滿藤蔓之BV酒莊。（記者蕭愛／攝影）
華人曾經是葡萄園主要的人力資源。（記者蕭愛／攝影）
華人曾經是葡萄園主要的人力資源。（記者蕭愛／攝影）

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