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「嗨中秋」紐約人壽拍照打卡區 兔燈籠免費送

記者張宏／洛杉磯報導
屆時現場會有三個拍照版，尺寸有適合大人和小孩的，且拍照版背景是世界日報的新聞版面。圖為過去拍照的看板示意。（本報資料照）
屆時現場會有三個拍照版，尺寸有適合大人和小孩的，且拍照版背景是世界日報的新聞版面。圖為過去拍照的看板示意。（本報資料照）

洛杉磯世界日報將於16日和17日攜手天普市市府聯合主辦「嗨中秋（Hi! Autumn）」園遊會，屆時在天普市府前公園上演兩天精彩活動，紐約人壽將贊助一項適合全家及小朋友們的專區活動「拍照打卡區」。

紐約人壽提供有月亮背景的拍照專區，全家可在前面拍照留念。屆時現場會有三個拍照版，尺寸有適合大人和小孩的，且拍照版背景是世界日報的新聞版面，民眾可選擇自己喜歡的內容。紐約人壽位於富樂頓（Fullerton）、巴沙迪那（Pasadena）和Covina Valley General三個辦公室的工作人員，在兩天活動中均會派專人現場服務和解答民眾問題。

世報還特地訂製600個兔年折紙燈籠內有LED燈泡，每天贈送300個，在造訪專區內紐約人壽攤位的小朋友，可自己動手做兔寶寶燈籠。專區內免費供應，當場報名即可，製作完成後，打開LED燈，小朋友可以高興的提著成品燈籠回家，為中秋節增添美好回憶。

紐約人壽是全美最大的互惠保險公司，建立於1845年，經歷一戰、二戰到現在，已有178年歷史。紐約人壽的成長歷程和良好信譽，可以穩健和誠信地幫助到每一個客人。紐約人壽主營人壽保險、年金、長期護理，也兼顧健康保險和其他保險等等。

今年世界日報的中秋活動繼續和天普市政府合辦，時間是9月16日(週六)中午12時至下午10時及9月17日(週日)中午12時至下午9時。地點是5939 Golden West Ave (Temple City Park) 天普市政府對面的公園。

紐約人壽將贊助世界日報一項適合全家及小朋友們的專區活動「拍照打卡區」，圖為特製折...
紐約人壽將贊助世界日報一項適合全家及小朋友們的專區活動「拍照打卡區」，圖為特製折紙燈籠。（本報圖片）

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