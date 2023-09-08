天普市慶建市百年 9月30日辦園遊會、車展

天普市將在30日慶祝百年歷史，並同日舉辦園遊會、及車展。（天普市官網截圖）

洛杉磯縣天普 市2023年度迎來建市百年里程碑，作為華人 長居社區之一，天普市將於9月30日（周六）舉行一系列精彩的慶祝活動，其中包括遊行和經典老車展示等活動。天普市的歷史可以追溯到1923年，當時由華特天普（Walter P. Temple）購地興建，如今已成為一個多元化社區，以台灣和中國大陸移民為主要居民。

慶典將在30日當天上午9時開始，由遊行揭開序幕，而後，上午10時至下午6時，將舉行秋季經典車展和園遊會。

當年華特天普購地興建時，他的初衷是建立一個平價的社區，讓每個人都能負擔得起並擁有自己的住宅。最初，這個城市以他的名字命名為「天普之城」（City of Temple），但由於一次郵件誤送到亞利桑納州的坦佩（Tempe），時任美國郵政局長紐（Harry Stewart New）便在1926年要求更名。從此，它正式更名為大家所熟知的「天普市」(Temple City)。

近年來，天普市的亞裔 社區急速成長，尤其以華人移民為主，根據2022年的人口調查，亞裔人口佔比更是已達64.9%。天普市還培育出多位華裔市長和市議員，包括現任市議員喻穎章和市長文尚丞。

對於本次百年慶典，文尚丞也表示，這個慶典將是天普市百年來的一個重要時刻，歡迎民眾一同參與，共同慶祝這個特殊的歷史時刻。