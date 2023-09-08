兆彩中大獎祕訣 哈佛專家：別選幸運號

兆彩彩券。（取自CBS News）

不少美國人都希望透過彩券頭獎一夕致富，但是該怎麼做才能提高中獎機率？哈佛大學 統濟學者Mark Glickman說，最簡單的就是盡可能地多買幾張，並且不要依照所謂的「幸運號碼」選號，因為生日、車牌這些的重複機率太高，因此應該完全跳脫邏輯，才能減少與其他人共享獎金的機率。

兆彩（Mega Millions）中頭獎的機率的小到嚇人，幾千萬分之一到幾億分之一都有，但是Mark Glickman說，在經濟許可範圍內多買幾張，是增加中獎機率的最簡單方法，「參加的次數越多，得獎的或然率就越高」。

另外，Mark Glickman說，鑒於頭獎機率超級低，因此每張彩券的選碼完全隨機，中獎的機會最高，因為生日那些的重複機率太高，就算真的中獎，也很可能跟其他中獎人一起均分。

CBS News指出，自2018年兆彩遊戲方式改變後，真的抱回兆元的機率就越來越低，除了每張漲價至2元，可選號碼也更多，至今只有極少數人抱回頭彩，但是中獎機率低、彩券購買金額高，使得頭獎的金額累積速度越來越快，因此量力而為、合理購買才是正途。