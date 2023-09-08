我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

洛城新語／反種姓歧視 加州領先全美

洛城新語
洛城新語
洛城新語

加州議會日前通過一項反種姓歧視提案立法，讓人忽然意識到，沿襲千年的「種姓」歧視，竟然隨全球化的腳步走出南亞，進入北美社區。

歧視的事恐早就發生，但引爆點在2020年。當年6月，加州勞工監管部門接到思科印裔「低種姓」工程師投訴，稱遭「高種姓」印裔上司歧視，於是勞工監管部將思科告上法庭。

思科當然否認，稱內部調查沒有發現歧視行為，思科還辯稱，此一指控沒有法律依據，州及聯邦「反歧視法」雖涵蓋種族、性別、國藉，但不包括種姓；訴訟無法可依，故要求交私人機構仲裁。

反歧視法條文雖沒有明列「種姓」，但該法宗旨是保護個人的平等與尊嚴；基於種姓的歧視，不管口頭上羞辱還是行為上虐待，都是對人的尊嚴和權利的踐踏，法律自當禁止。思科的要求，最後被駁回。

與美國的種族歧視類似，在印度，種姓制度早不復存在，政府甚至還幫扶原屬低種姓人群接受教育，但在現實生活中，種姓歧視根深柢固。種姓基於家族血統，從最上層統治階層婆羅門（Brahmin）到最下層「賤民」達利人（Dalits），等級分明，賤民地位低下，只能從事最卑微的勞動。

美國職場本就存在性別、族裔、籍貫等不平等現象，現在又多了種姓。不過，種姓歧視主要發生在印裔族群內，只有在他們之中，人們才能根據姓氏、家鄉、飲食和宗教習俗等，分辯出高與低；而低種姓在招聘、晉升、社交中， 常遭高種姓冷眼相待。

思科案是美國史上第一宗關於種姓的訴訟，由此也掀開了反歧視新的一頁。

在思科案刺激下，高科技企業開始在公司政策中加入種姓考量。IBM培訓印裔經理對種姓的敏感度，戴爾在公司社交媒體政策、亞馬遜在全球人權原則、谷歌在供應商行為準則中，均增加了反種姓歧視細則。蘋果更進一步，在平等就業機會和反騷擾政策中，明確禁止招聘、培訓、晉升中的種姓歧視，將種姓與種族、膚色、血統、國籍、宗教、信仰等並列。

緊隨科企之後，加州州立大學、全美互聯網聯盟等，也更新內部政策，納入種姓內容。

時至今年3月，高科技重鎮西雅圖市市議會，以壓倒多數通過了由印裔議員提出的法案，將種姓納入城市反歧視法，開全美先例。與此同時，在印裔眾多的加拿大多倫多市，教委通過議案，提醒學區內若存在種姓歧視，要求人權部門干預過問。

加州議會此次通過的反種姓歧視提案，始由東灣南亞裔州參議員提出，年初在參議會通過，現經修訂後在州眾會闖關。法案不日將送州長辦公室，外界咸信紐森將會簽署，最終，將反對種姓歧視正式寫入加州州法。進步加州，又一次走在了全美前列。

種族歧視 加州 勞工

上一則

多次性侵16歲少女 高中狼師被捕

下一則

物流降溫 內陸今年前7月少6.1萬個工作

延伸閱讀

阻川普再選總統？ 紐森：該說法不存在

阻川普再選總統？ 紐森：該說法不存在
紐森投7.5億 南加建2500套經濟適用房+150輛零碳排巴士

紐森投7.5億 南加建2500套經濟適用房+150輛零碳排巴士
法院禁止拆除遊民營區 紐森：荒謬、不人道

法院禁止拆除遊民營區 紐森：荒謬、不人道
紐森致最高法院：支持家庭暴力者不應擁槍

紐森致最高法院：支持家庭暴力者不應擁槍
解決無家可歸 紐森再撥款3800萬

解決無家可歸 紐森再撥款3800萬
紐森撥款3800萬清理遊民營地 金山獲1700萬

紐森撥款3800萬清理遊民營地 金山獲1700萬

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37
自9月1日起，中國航司每周可執行最多18個中美直航，往返中美的旅客也日益頻繁。（美聯社）

中美9月起增航班 LA往返上海最低約千元

2023-09-01 02:20

超人氣

更多 >
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果