洛城新語／反種姓歧視 加州領先全美

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加州 議會日前通過一項反種姓歧視提案立法，讓人忽然意識到，沿襲千年的「種姓」歧視，竟然隨全球化的腳步走出南亞，進入北美社區。

歧視的事恐早就發生，但引爆點在2020年。當年6月，加州勞工 監管部門接到思科印裔「低種姓」工程師投訴，稱遭「高種姓」印裔上司歧視，於是勞工監管部將思科告上法庭。

思科當然否認，稱內部調查沒有發現歧視行為，思科還辯稱，此一指控沒有法律依據，州及聯邦「反歧視法」雖涵蓋種族、性別、國藉，但不包括種姓；訴訟無法可依，故要求交私人機構仲裁。

反歧視法條文雖沒有明列「種姓」，但該法宗旨是保護個人的平等與尊嚴；基於種姓的歧視，不管口頭上羞辱還是行為上虐待，都是對人的尊嚴和權利的踐踏，法律自當禁止。思科的要求，最後被駁回。

與美國的種族歧視 類似，在印度，種姓制度早不復存在，政府甚至還幫扶原屬低種姓人群接受教育，但在現實生活中，種姓歧視根深柢固。種姓基於家族血統，從最上層統治階層婆羅門（Brahmin）到最下層「賤民」達利人（Dalits），等級分明，賤民地位低下，只能從事最卑微的勞動。

美國職場本就存在性別、族裔、籍貫等不平等現象，現在又多了種姓。不過，種姓歧視主要發生在印裔族群內，只有在他們之中，人們才能根據姓氏、家鄉、飲食和宗教習俗等，分辯出高與低；而低種姓在招聘、晉升、社交中， 常遭高種姓冷眼相待。

思科案是美國史上第一宗關於種姓的訴訟，由此也掀開了反歧視新的一頁。

在思科案刺激下，高科技企業開始在公司政策中加入種姓考量。IBM培訓印裔經理對種姓的敏感度，戴爾在公司社交媒體政策、亞馬遜在全球人權原則、谷歌在供應商行為準則中，均增加了反種姓歧視細則。蘋果更進一步，在平等就業機會和反騷擾政策中，明確禁止招聘、培訓、晉升中的種姓歧視，將種姓與種族、膚色、血統、國籍、宗教、信仰等並列。

緊隨科企之後，加州州立大學、全美互聯網聯盟等，也更新內部政策，納入種姓內容。

時至今年3月，高科技重鎮西雅圖市市議會，以壓倒多數通過了由印裔議員提出的法案，將種姓納入城市反歧視法，開全美先例。與此同時，在印裔眾多的加拿大多倫多市，教委通過議案，提醒學區內若存在種姓歧視，要求人權部門干預過問。

加州議會此次通過的反種姓歧視提案，始由東灣南亞裔州參議員提出，年初在參議會通過，現經修訂後在州眾會闖關。法案不日將送州長辦公室，外界咸信紐森將會簽署，最終，將反對種姓歧視正式寫入加州州法。進步加州，又一次走在了全美前列。