Charter、迪士尼互槓 NFL賽季可能受影響

迪士尼撤節目，光譜平台上的這些原有的節目都受影響。（記者楊青/攝影）

美國第二大有線電視提供商Charter （Charter Spectrum Communications）與華德迪士尼 （Walt Disney Co.）互掐交戰，讓1400萬視頻客戶坐上了冷板凳，即將到來的全國美式足球聯賽（NFL）賽季也可能受到影響。

南加州 不少華人 網球愛好者表示，日前打開光譜平台找ESPN看美網決賽，但上面卻顯示：迪士尼和Charter光譜存在爭議，談判過程中迪士尼將所有的節目撤出光譜平台。光譜平台同時呼籲客戶到迪士尼網站抗議，並表示他們正在努力達成一項對客戶公平的協議。華人觀眾說，就像父母打架，孩子受罪，沒電視看。

光譜表示，他們向迪士尼宣戰，是因為無法再忍受迪士尼旗下的ESPN和其他節目費用上漲。迪士尼則表示，他們向光譜和Charter平台提供了很多很好的節目，卻沒有得到應有的利潤分成，因此決定旗下的ESPN和ABC等頻道從Charter的Spectrum TV服務中撤下。

作為加州領先的有線電視和互聯網供應商，Charter Spectrum擁有500萬客戶。據Charter數據，在過去五年中，有線和衛星提供商已失去2500萬用戶。這家僅次於康卡斯特公司（Comcast NBC Universal）的有線電視公司希望退出標準行業合同，該合同要求客戶即使不觀看體育頻道和其他頻道也要付費。

New Street Research分析師在周末的一份研究報告中表示，這場糾紛可能成為有線電視行業的轉折點。迪士尼等節目供應商最終可能直接向消費者提供在線服務。