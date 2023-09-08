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物流降溫 內陸今年前7月少6.1萬個工作

記者啟鉻／河濱報導
南加倉儲設施近兩年閒置率急劇上升，衝擊就業市場。（本報資料照片）
南加倉儲設施近兩年閒置率急劇上升，衝擊就業市場。（本報資料照片）

據內陸媒體the press enterprise報導，內陸物流業降溫，受結構性調整影響，2023年1月至7月，內陸損失約6萬1000個就業崗位，使就業崗位數回到2021年11月的水平。

南加內陸地區是全美新冠疫情後，最早開始經濟恢復的地區之一。2022年12月，該地區就業崗位數量相比疫情前，增加4萬8000個。截至2023年7月，內陸帝國的未經季節性調整的失業率為4.9%，較2022年5月上升1.5個百分點，這是一個相當顯著的增長。

究其原因，是新冠疫情前後許多家庭的消費習慣發生變化。新冠疫情前，商品支出占總支出的36%，但在大流行期間，這一比例顯著上升，因為消費者無法外出用餐、運動、旅行、美容、理髮等服務型消費，多出來的錢大多被用於購物。而隨著大流行的減緩和經濟的重新開放，消費再次發生轉變，許多家庭減少購買商品，恢復服務型的消費。

消費回歸服務型，也讓全美物流行業受到衝擊，約2萬家卡車公司宣布破產或停業。物流從業人員的收入，相比鼎盛時期下降四分之三。投資也受到影響，同比一年前，倉儲建設減少40%。電商巨擘亞馬遜已變更超過110個物業的擴張計畫。

物流、倉儲，是南加內陸地區的支柱產業之一。2020年2月到2022年12月的物流業興盛時期，內陸物流業新增6萬2500個就業崗位；在2022年12月高峰時，該地區有28萬4000人從事物流業。從2023年1月開始，物流行業受消費轉型影響由盛轉衰，截至7月，內陸物流就業人數降至接近26萬5000人，減少近二萬職位。貨運量數據顯示，安大略國際機場貨物運輸量，同比一年前下降17%，港口的集裝箱進口量也同比下降2%。

報導指出，即使其中一些變化可以解釋為季節性因素，不過年度變化率，並不會受到季節性調整的影響。內陸地區的經濟，正在受物流業衰退的衝擊。

就業 疫情 南加

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