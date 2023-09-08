紀欽耀投書美媒 籲維護民主、聯合國納入台灣

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀。(取自經文處官網)

第78屆聯合國 大會9月5日在美國紐約召開，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長以「維護民主：台灣呼籲包容」(Preserving Democracy: Taiwan’s Call for Inclusion)為題，投書南加州 「燈塔媒體新聞」(Beacon Media News)旗下Rosemead Reader等21家城市週報，9月4日至10日同步刊登，呼籲聯合國納入台灣，與國際社會一起致力建設一個民主、自由、人權和法治的世界。

紀欽耀處長在投書中指出，在這個專制勢力挑戰民主價值的世界裡，上演著俄羅斯入侵烏克蘭的劇碼，正提醒人們保衛這些普世價值，以及維護那些支撐國際社會運作原則的重要性。同樣地，台灣在中國的持續威脅下堅持維護其民主生活方式，體現了台灣作為一個珍視自由和人權的社會韌性。當世人目睹各地爭取民主的奮鬥時，人們必須團結起來反對暴政，並展現對民主理想的承諾。

台灣是民主和創新的燈塔，是全球經濟和供應鏈 的重要參與者，也是台海穩定的維護者。然而，台灣被排除在聯合國之外，使其無法充分為全球合作做出貢獻。紀欽耀於文末呼籲讓台灣參與第 78 屆聯合國大會，讓世界知道台灣一直致力於創造一個民主、自由、人權和法治的世界。