迎首愚法師 南加僑界舉辦禪修會

中美文化交流協會會長王蜀（左二）歡迎來自台灣首愚法師（左四）一行人。（記者張宏／攝影）

南加華人 僑團各界日前為來自台灣的南懷瑾弟子、十方禪林開山方丈首愚法師一行舉辦歡迎會，並舉辦七日禪修會感受佛教和中國傳統文化。

中美文化交流協會會長王蜀盡地主之誼歡迎來自禪宗代表團一行人，她說，南懷瑾為弘揚中華傳統文化做出很大貢獻，海外不少華人包括她自己都讀過南懷瑾的書。尤其在現今經濟和科技發達的時期，需要有正確的價值觀和人生觀，可從中國傳統文化和佛教中尋找答案。

中美文化交流協會聯合美國知行書院、十方禪林美國準提共修會、國際普賢行願會，聯合邀請南懷瑾的弟子首愚法師來南加舉辦七日禪修活動，活動從2日持續到9日，目前已有來自全美各州、台灣和中國等地的佛教僧侶與信眾過百人參加。