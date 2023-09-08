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迎首愚法師 南加僑界舉辦禪修會

記者張宏/洛杉磯報導
中美文化交流協會會長王蜀（左二）歡迎來自台灣首愚法師（左四）一行人。（記者張宏／攝影）
中美文化交流協會會長王蜀（左二）歡迎來自台灣首愚法師（左四）一行人。（記者張宏／攝影）

南加華人僑團各界日前為來自台灣的南懷瑾弟子、十方禪林開山方丈首愚法師一行舉辦歡迎會，並舉辦七日禪修會感受佛教和中國傳統文化。

中美文化交流協會會長王蜀盡地主之誼歡迎來自禪宗代表團一行人，她說，南懷瑾為弘揚中華傳統文化做出很大貢獻，海外不少華人包括她自己都讀過南懷瑾的書。尤其在現今經濟和科技發達的時期，需要有正確的價值觀和人生觀，可從中國傳統文化和佛教中尋找答案。

中美文化交流協會聯合美國知行書院、十方禪林美國準提共修會、國際普賢行願會，聯合邀請南懷瑾的弟子首愚法師來南加舉辦七日禪修活動，活動從2日持續到9日，目前已有來自全美各州、台灣和中國等地的佛教僧侶與信眾過百人參加。

美國南加州華人社團聯合會榮譽主席張素久也是世界佛教和平促進會主席，她表示，首愚法師雖然出生在台灣但心繫中國大陸佛教發展，為在三亞幫助興建南山寺捐款百萬元。在中國，佛教已不單純是一種宗教信仰，而成為中華文化的一部分。活動時間是9月2日～9月9日，地點在Vanllee Hotel & Suites 1211 E Garvey St, Covina, CA 91724。

南加華人僑團日前為來自台灣的南懷瑾弟子、十方禪林開山方丈首愚法師一行舉辦歡迎會。...
南加華人僑團日前為來自台灣的南懷瑾弟子、十方禪林開山方丈首愚法師一行舉辦歡迎會。（記者張宏／攝影）
核桃市前市長蘇王秀蘭(後排左二)頒發感謝狀給主辦代表。（記者張宏／攝影）
核桃市前市長蘇王秀蘭(後排左二)頒發感謝狀給主辦代表。（記者張宏／攝影）

南加 華人 加州

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