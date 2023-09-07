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鄰居樹木長到你家 電力公司可上門免費修

記者楊青／奇諾報導
鄰居樹木長到你家 電力公司可免費修。（示意圖， Unsplash）
鄰居樹木長到你家 電力公司可免費修。（示意圖， Unsplash）

和其他族裔一樣，很多華人移民美國的夢想之一就是居者有其屋，帶有前庭後院的房子，更是很多家庭的最大夢想。與此同時，鄰居之間的花花草草長得無邊無界，今天你家的樹伸到我家，明天我家的果子落到你的院子，卻可能成為鄰里之間的話題。不過鄰居家的樹木長到你家，你可以請來電力公司免費修剪，對一些居民確是新鮮事。

鄰居家長到邱啓宜家院落的大片臭春樹，多年來他就是請來當地的愛迪生電力公司幫忙修剪，每年一到兩次，自己不用掏一分錢。

邱啓宜說，鄰居家種做綠色圍牆的臭春樹，從小小的灌木開始，沒幾年就長成了綠色城牆，高大無比。而兩家之間的高壓電線桿，正好落在樹叢中，每年春季過後，樹叢瘋長，高至電線桿。

這可能導致多種危險發生，邱啓宜表示，一是刮大風或者雷暴雨的時候，電線有可能被樹木刮倒導致火災；二是因為樹叢離高壓線太近，自家請工人上去修樹非常危險，並可能引發法律問題；三是經過附近區域的汽車和人員，也存在危險。

後來他學習瞭解到，鄰居之間的這種特殊情況，可以請當地的電力公司幫忙修剪樹木，費用全免。他只需要聯絡電力公司，說明情況，並附上相關的照片，電力公司的專職人員就會上門提供免費修樹服務，根據實際情況，一年一次或兩次。

邱啓宜將空心菜種植在塑膠桶中，三桶足夠全家享用。（記者楊青/攝影）
邱啓宜將空心菜種植在塑膠桶中，三桶足夠全家享用。（記者楊青/攝影）

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