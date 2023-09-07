雨水兆豐年？南加華人故鄉水果今年收成差

亞洲梨長勢良好。（記者楊青/攝影）

雨水兆豐年。去冬今春超紀錄的豐沛降水，讓久旱無雨的南加 州喜出望外，許多華人園藝愛好者從新年就開始盼望夏秋豐收的喜悅。不過2023年至今過了八個月，不少民眾卻發現自家種植的各種果樹落花落果，豐年期望跌出三條街之外。

亞洲果樹專家表示，這幾年氣候的異常造成果樹授粉不完全，容易落果，尤其暖冬天氣導致果樹沒有適當的休眠，造成生長期混亂，今年南加州 華人種植的許多亞洲水果如蓮霧、黃皮、釋迦、柿子都出現了同樣問題。

南加社區台僑、客家委員會海外諮詢委員暨園藝達人邱啟宜表示，今年氣候異常影響到的南家僑民後院種植的亞熱帶水果，龍眼丶荔枝，芭樂等等也不例外，民眾今年要大啖自家種植的家鄉水果可不容易。

他解釋，果樹有很強的自我保護功能，天氣很熱的時候，它們會通過落花落果方式保護自己。去年冬天溫度較高，植物以為春天提前，不少果樹在去年年底突然開花，但是那種花完全不會結果。相反，很多果樹通常需要至少20天以上的冬眠，也就是溫度在攝氏零下兩度到三度之間，華氏30到32度左右，讓果樹充分休息，葉芽充分吸收養分，然後轉成花芽狀態，來年才會果實纍纍。

今年3月到5月南加天氣相當熱，雖然溫度沒有異常高溫 ，但持續時間較長。通常南加州從5月到9月會有四波高溫天氣，每次高溫為一個禮拜左右，但今年每次的高溫都在三個禮拜左右，持續20多天的華氏38度以上，對果樹保持果實初期生長相當不利。

邱啓宜表示，攝氏15度、25度和35度是果樹和植物生長的三個關鍵溫度。15度植物開始發芽， 25度植物開花，35度植物生長緩慢而且面臨挑戰，植物遇到持續35度高溫，會很難過。

今年正因為高溫持續太長，加上去年前年蔬果長勢和收成不錯，相當多的植物今年出現了休養期。尤其是最近一兩個月南加州白天太熱，晚上降溫到華氏60度，晝夜溫差多達30多度，也導致植物啟動自身的保護機制，落果落花。

此外，近期的高溫導致的螞蟻和蜘蛛等蟲害，也造成了果樹的一些落果，蜜蜂高溫無法增加授粉也是其中原因之一。