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華人省水有妙招 擁2畝半地、上百果樹水費不到50元

記者楊青／奇諾報導
邱啓宜將空心菜種植在塑膠桶中，三桶足夠全家享用。（記者楊青/攝影）
邱啓宜將空心菜種植在塑膠桶中，三桶足夠全家享用。（記者楊青/攝影）

加州不少華人喜歡拈花惹草，說起果蔬種植頭頭是道，但昂貴的水費卻使不少綠手指們深感頭疼，尤其的常年乾旱和漫長的夏季，動不動三位的水費讓很多人大喊「吃不消」。

邱啓宜家的兩畝半地種了上百棵果樹，瓜果滿園，每月庭院澆灌的水費卻不到50元，跌破眾人眼鏡。

「我一般是早上六點左右或晚上八點之後澆水」，他說，除了家裡洗手洗菜的水可以用作澆灌水，他一般給果蔬澆水都是五至20秒之間，選擇太陽出來之前澆水，可以最大程度保證植物吸收水分。或者有時也會一個星期澆一次透水，每棵成年果樹五分鐘左右。

邱啓宜表示，果樹分深根和淺根。很多果樹根部一尺深，一些果樹和蔬菜根深只有一個拳頭左右，淺根植物每天給水五秒左右，就能夠抵抗當天的日曬。他說，自己家的這塊地也比較好運，因為是沙質土，秋冬雨季的時候能夠讓果樹的根部下扎很深，充分吸收深層水分。所以地面上種植的瓜果蔬菜，除了一年最熱的兩個月，其他月份的水費平均35元，不超過家庭的日常水費。

他還有一個歪打正著的省水辦法，就是將植物限制在穿底的塑膠桶内生長。將口徑一尺多的塑膠桶的底部挖空或穿孔，將植物種植在桶中，然後將桶埋在土坑中。這樣的種植方法本來是為了防止地鼠啃吃植物根部，沒想到最後不但防了地鼠，還非常有效地保持了植物的水分和土肥，澆水施肥都只要放置在桶内，還多了操作簡單的好處。

「尤其是種植亞洲蔬菜水果，每年大概只有四個月」，他表示，六月到10月是植物生長最旺盛時期，需要大量的水，這種方法非常省水，很少的水，百香果、絲瓜、苦瓜苗都可以長得非常好。入冬後將桶子拿出來，重新換上培養土，來年又可以重新種植。

無花果已結滿枝頭。（記者楊青/攝影）
無花果已結滿枝頭。（記者楊青/攝影）

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