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史無前例 南加年底購物季提前兩月開跑

記者楊青／洛杉磯報導
2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青／攝影）
2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青／攝影）

勞工節剛過，南加州Costco、Lowe's等大賣場已紛紛上架了聖誕樹、聖誕老人和各種節日燈飾和糖果，似乎要直接跳過萬聖節和感恩節，提前爭搶每年最大的節日季消費市場。

聖誕節的銷售量一直在全美全年的單個節日消費中穩居冠軍，全國零售聯盟（National Retail Federation）多年統計數字顯示，聖誕節期間的銷售量為全美其他節日加總的五倍以上。

2023年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青／...
2023年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青／攝影）

不過今年的聖誕節貨物在勞工節期間就開始登場，整整提前了兩個月，相當罕見。2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。

2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青...
2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青／攝影）

BigCommerce預計，2023年的年底購物季史無前例地提早。雖然近年的年底購物季一年比一年提早，2022年主要的大型商家在10月就提前推出黑色星期五（Black Friday）和網購星期一（Cyber Monday）的許多折扣，比歷年都要來得早，而Google近期民調，今年全美大約21%的民眾表示他們會在10月中旬前後就完成年底節日採購。

2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青...
2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青／攝影）

南加州華人聖誕禮物進口商陳先生表示，疫情期間節日禮品進口經歷高運費和交貨期大大延遲的痛苦，所以從2022年開始，不少進口商都提前進貨並且大量囤貨。換言之，預計到2024甚至2025年度的節日季節的貨物，都已在美國各地的倉庫中等待上架，商家隨時可以銷售，加上通貨膨脹居高不下，不少消費者會提前採購。

2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青...
2023年年底三大節日購物季罕見提前在勞工節期間開打，商家全力搶買家。（記者楊青／攝影）

全國零售聯盟預計，2023年節日購物季民眾消費年增大約4.5%左右。CNBC供應鏈調查則顯示，經濟不確定性使得民眾的節日支出更加謹慎，今年71%的零售商預計消費者將削減支出以應對通貨膨脹，節日季預計奢華消費品的銷售量會受到壓抑，民眾可能更加偏向將資金用在必須的生活消費品和普通禮品上。

67%的零售商預計，消費者會在今年的年底節日季千方百計尋找折扣。與此同時。在經歷多年的網上購物之後，可能愈來愈多的民眾今年會重新嘗試到實體店採購年底禮物，使得傳統實體店和網上購物的價格競爭進一步加劇。

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