我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

中企如何突破拜登半導體封鎖線？繞個道就行

波音 撤長堤250個約聘職位

編譯侯乃云／綜合報導
波音公司C-17軍用機部分職務將撤出長堤。(取自Bill Alkofer, the Orange County Register/SCNG)
波音公司C-17軍用機部分職務將撤出長堤。(取自Bill Alkofer, the Orange County Register/SCNG)

波音公司將從加州長堤移出約250個與C-17軍用飛機相關的管理、工程、供應鏈、財務和約聘工作職位。波音表示，遷出將使業務更接近供應商和客戶，並與其他分部進行協調合作。

波音公司高層林奈特．麥克金南（Lynette McKinnon）在致員工備忘錄中提到，這些崗位將移至包括德州的聖安東尼奧和達拉斯、亞利桑納州的梅薩、奧克拉荷馬市、喬治亞州的華納羅賓斯，以及佛羅里達州的沃爾頓堡。

搬遷將分階段進行，從2023年第三季開始，直到2025年初全面撤離。與飛行甲板現代化計畫相關的設計、開發、採購和運送的C-17員工將留在長堤。波音全球服務發言人拜瑞．愛德華（Barry Edwards）表示：「我們全面分析工作場所如何與C-17發展策略配合，以及關鍵技能如何能滿足業務需求。」

C-17環球霸主III（Globemaster III）是大型軍用運輸機，由麥克唐納．道格拉斯公司在1980年代至1990年代初為美國空軍研發，後來與波音合併，通常用於運送部隊，還有醫療服務和空投行動。

第一架C-17於1991年9月15日首飛。C-17目前已停止生產，但波音仍然對飛機進行維修工作。公司表示，波音在世界各地都有供應商，目前仍有275架C-17使用中，包括222架在美國，53架駐紮海外。

不願調到新地點的員工，波音將提供依照年資計算一年一周的資遣費，最多不得超過26周，並可能有資格參加公司的解雇福利計畫。

長堤 加州 德州

上一則

康複力提升患者營養吸收 提供治療癌症的輔助效益

下一則

偷商場賊遭警追 聲東擊西鬥心機

延伸閱讀

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十
亞裔女子被暴打 狀告捷運人員沒保護

亞裔女子被暴打 狀告捷運人員沒保護
Long Beach長堤壁畫藝術展 正式起跑

Long Beach長堤壁畫藝術展 正式起跑
Long Beach長堤壁畫藝術展正式起跑

Long Beach長堤壁畫藝術展正式起跑
波音星際飛機解決問題 預備明年3月首次載人飛行

波音星際飛機解決問題 預備明年3月首次載人飛行
長堤遊艇失火 兩死三傷

長堤遊艇失火 兩死三傷

熱門新聞

警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37
5名嫌犯10天內5次對同一所住宅進行入室盜竊。（ABC 7）

南加賊超狂 10天5盜同一屋 偷走20萬元財物

2023-08-30 19:30
好市多等零售商勞工節大促已經開跑。（取材自Costco官網）

勞工節大促已開跑 優質折扣一次看

2023-08-30 15:08

超人氣

更多 >
被動收入來源 理財專家說最常見是這四種

被動收入來源 理財專家說最常見是這四種
門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死

門前清理車子遇劫 芝亞裔婦遭搶匪以束線帶勒脖致死
持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議
芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害

芝華埠今日清晨連環搶劫 華婦察覺有異逃跑仍受害
南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡