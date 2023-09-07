波音 撤長堤250個約聘職位

波音公司C-17軍用機部分職務將撤出長堤。(取自Bill Alkofer, the Orange County Register/SCNG)

波音公司將從加州長堤 移出約250個與C-17軍用飛機相關的管理、工程、供應鏈、財務和約聘工作職位。波音表示，遷出將使業務更接近供應商和客戶，並與其他分部進行協調合作。

波音公司高層林奈特．麥克金南（Lynette McKinnon）在致員工備忘錄中提到，這些崗位將移至包括德州 的聖安東尼奧和達拉斯、亞利桑納州的梅薩、奧克拉荷馬市、喬治亞州的華納羅賓斯，以及佛羅里達州的沃爾頓堡。

搬遷將分階段進行，從2023年第三季開始，直到2025年初全面撤離。與飛行甲板現代化計畫相關的設計、開發、採購和運送的C-17員工將留在長堤。波音全球服務發言人拜瑞．愛德華（Barry Edwards）表示：「我們全面分析工作場所如何與C-17發展策略配合，以及關鍵技能如何能滿足業務需求。」

C-17環球霸主III（Globemaster III）是大型軍用運輸機，由麥克唐納．道格拉斯公司在1980年代至1990年代初為美國空軍研發，後來與波音合併，通常用於運送部隊，還有醫療服務和空投行動。

第一架C-17於1991年9月15日首飛。C-17目前已停止生產，但波音仍然對飛機進行維修工作。公司表示，波音在世界各地都有供應商，目前仍有275架C-17使用中，包括222架在美國，53架駐紮海外。

不願調到新地點的員工，波音將提供依照年資計算一年一周的資遣費，最多不得超過26周，並可能有資格參加公司的解雇福利計畫。