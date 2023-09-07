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海獅臉遭刀插 志工緊急救援

記者趙健╱洛杉磯市報導
志工用一根末端帶有鉤形刀片的桿子卡住了刀柄上刀槽，將短刀從海獅臉上拔出。(取自CIMWI臉書)
志工用一根末端帶有鉤形刀片的桿子卡住了刀柄上刀槽，將短刀從海獅臉上拔出。(取自CIMWI臉書)

9月3日清晨，有人在洛杉磯好萊塢海灘（Hollywood Beach）的港口碼頭上，發現了一隻口鼻處插著一把刀的成年海獅，目前尚不清楚這把刀是如何插進了海獅的臉上。

海峽群島海洋暨野生動物研究所（Channel Islands Marine & Wildlife Institute，簡稱CIMWI）透過臉書表示，好萊塢海灘的海峽群島港口巡邏隊於3日早晨7時20分最先發現了這隻重約400磅的成年海獅，當時它回到了水中，並游到了海峽群島港公共船隻下水坡道附近的碼頭上。

據CIMWI描述，當時這把刀的刀刃深深地插在了海獅的口鼻處，只有刀柄露在外面。當這隻海獅停在碼頭甲板上時，一名經驗豐富的志工用一根末端帶有鉤形刀片的桿子卡住了刀柄上刀槽，然後將鉤形刀片拉直，再向上拉扯，最終從海獅臉上抽出了這把刀。

CIMWI表示，在志工將刀從海獅臉上拔出後，它跳下了碼頭，在附近游了大約10分鐘，又跳到了附近的碼頭上繼續曬太陽。

CIMWI在仔細觀察後確認，這把刀沒有損傷海獅臉部的重要結構，傷口會自行癒合。

洛杉磯縣好萊塢海灘的港口碼頭上，驚現一隻口鼻處插著一把刀的成年海獅的。(取自CI...
洛杉磯縣好萊塢海灘的港口碼頭上，驚現一隻口鼻處插著一把刀的成年海獅的。(取自CIMWI臉書)
刀刃深深地插在了這隻海獅的口鼻處，只有刀柄露在外面。(取自CIMWI臉書)
刀刃深深地插在了這隻海獅的口鼻處，只有刀柄露在外面。(取自CIMWI臉書)

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