偷商場賊遭警追 聲東擊西鬥心機

四賊在5日偷盜了橙縣布瑞亞（Brea）的梅西百貨（Macy’s），最終被警方逮捕。（谷歌地圖）

9月5日，四名盜賊偷盜了橙縣布瑞亞 （Brea）的梅西百貨 （Macy’s），最終被警方逮捕。在該案中，盜賊竟然企圖乘共享車逃走，期間躲在牙醫診所假裝突發心臟病 ，可謂一波三折，充滿戲劇性。

根據KTLA的報導，當天上午12時左右，四名盜賊在布瑞亞商場的梅西百貨搶東西。其中一名盜賊在當日稍早已經引起警方注意，在四人進行偷盜時，警方已經呼叫支援，準備逮捕行動。

當四名盜賊出來打算上車逃跑時，警方已經守在出口處。不過還是被他們開車逃走了，警方在後面高速追逐。最後歹徒在Laurel小學外停下了，他們以為甩掉了警察，將車遺棄在街邊，跑向路邊的一家牙醫診所試圖躲藏。該小學當時因此而被封鎖。

這時四人決定叫共享車離開，在等車到來期間，其中一名歹徒在牙醫診所內佯裝突發心臟病。根據該診所醫師Brooks Larson，「我們正在吃午餐，他們從前門近來，一名女子說她突發心臟病。」醫師說，「我立刻為她進行緊急搶救，但她又開始覺得好一些了，後來說感覺好多了，跳起來跑了出去。」，正當四名盜賊跳上共享車準備離開時，警察即從四周圍上來。