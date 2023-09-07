南加華人登航母過夜 成難忘回憶

直升機的翅膀可收縮。（張國興提供）

南加華人 張國興的女兒日前為慶祝父親節，特別申請和父親在羅斯福號航空母艦度過難忘的兩天，和太空人 一起親身體驗航母在海上運作和演習。張國興盛讚，兩天一夜只花費35元飯錢，是畢生難忘的體驗。

（張國興提供，本報記者/後製和拍攝）

今年父親節，張國興的女兒帶給他一個驚喜，就是搭乘羅斯福號航空母艦。張國興表示，他迄今也不知道女兒是如何申請到這個機會，只知道女兒在半年前就開始申請。他們一行12個人，其中包括三個來自私人企業的太空人和兩個重案組警員，張國興是最年長成員也是12人團中唯二的華人。出發前，張國興還接到航母的電話詢問健康狀況，因為這個行程幾乎每天都要往上爬10層與往下爬18層樓梯，對體力有一定要求。

12人團是乘坐魚鷹式直升機飛到航母上。張國興表示，航母一直在海上航行，他出發前不知道具體會降落到哪裡。乘坐直升飛機要帶頭盔、穿救生衣，他因為體型較大，感覺衣服頭盔處處緊繃。最初以為只要25分鐘就能飛抵航母，結果一路盤旋兩個半小時才降落。

降落後，張國興瞬間感受到航母的巨大。他說，這裡是電影「悍衛戰士」（Top Gun，另譯理壯志凌雲：獨行俠）的拍攝場地，場面非常壯觀，最多可容納5700多人，可謂一座移動的海上城市。甲板上停靠著他這輩子見的最多的飛機，幾乎每分鐘都有飛機起降，常常12個小時循環往復，即使睡覺時也能聽到甲板上飛機起降的聲音。

在航母上的主要行程就是參觀，每天爬上爬下，而且樓梯非常陡峭，通常需要手腳並用攀爬，十分考驗體力。船上除了餐廳，其他地方都沒有椅子，只能站立或行走。航母內部的走廊也很狹窄，同一時間幾乎只能容一人通過。張國興居住的船艙兩人一間，算是航母上的VIP房。房間布置很簡單，只有上、下舖和兩個鐵桌子。洗手間是在房間外的公共區域，每次晚上去洗手間，都想用鉛筆沿途做記號，因為船上有2200多個房間門，且外表都大同小異，很容易就會迷路。

張國興說，兩天一夜的行程，只花費35元飯錢，飯菜和軍官待遇相同，是全套自助餐，菜色和一般的自助餐廳差不多。船上的士官兵每天工作12個小時，他們按照衣服顏色來區分工種和官階。航母最重要的是飛機起降和調度，航母指揮官介紹，航母上最危險地方是甲板，因為時刻有飛機起飛或降落，加上甲板不平坦，走幾步就需要如跨欄一樣抬腳，地面上還有各種鉚釘以及用於鉤掛飛機降落的繩索，走路需要小心。張國興說，兩天一夜的行程體力消耗巨大，回家後要休息一、兩天才能復原。