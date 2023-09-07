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南加華人登航母過夜 成難忘回憶

本報記者╱洛杉磯報導
直升機的翅膀可收縮。（張國興提供）
直升機的翅膀可收縮。（張國興提供）

南加華人張國興的女兒日前為慶祝父親節，特別申請和父親在羅斯福號航空母艦度過難忘的兩天，和太空人一起親身體驗航母在海上運作和演習。張國興盛讚，兩天一夜只花費35元飯錢，是畢生難忘的體驗。

（張國興提供，本報記者/後製和拍攝）

今年父親節，張國興的女兒帶給他一個驚喜，就是搭乘羅斯福號航空母艦。張國興表示，他迄今也不知道女兒是如何申請到這個機會，只知道女兒在半年前就開始申請。他們一行12個人，其中包括三個來自私人企業的太空人和兩個重案組警員，張國興是最年長成員也是12人團中唯二的華人。出發前，張國興還接到航母的電話詢問健康狀況，因為這個行程幾乎每天都要往上爬10層與往下爬18層樓梯，對體力有一定要求。

12人團是乘坐魚鷹式直升機飛到航母上。張國興表示，航母一直在海上航行，他出發前不知道具體會降落到哪裡。乘坐直升飛機要帶頭盔、穿救生衣，他因為體型較大，感覺衣服頭盔處處緊繃。最初以為只要25分鐘就能飛抵航母，結果一路盤旋兩個半小時才降落。

降落後，張國興瞬間感受到航母的巨大。他說，這裡是電影「悍衛戰士」（Top Gun，另譯理壯志凌雲：獨行俠）的拍攝場地，場面非常壯觀，最多可容納5700多人，可謂一座移動的海上城市。甲板上停靠著他這輩子見的最多的飛機，幾乎每分鐘都有飛機起降，常常12個小時循環往復，即使睡覺時也能聽到甲板上飛機起降的聲音。

在航母上的主要行程就是參觀，每天爬上爬下，而且樓梯非常陡峭，通常需要手腳並用攀爬，十分考驗體力。船上除了餐廳，其他地方都沒有椅子，只能站立或行走。航母內部的走廊也很狹窄，同一時間幾乎只能容一人通過。張國興居住的船艙兩人一間，算是航母上的VIP房。房間布置很簡單，只有上、下舖和兩個鐵桌子。洗手間是在房間外的公共區域，每次晚上去洗手間，都想用鉛筆沿途做記號，因為船上有2200多個房間門，且外表都大同小異，很容易就會迷路。

張國興說，兩天一夜的行程，只花費35元飯錢，飯菜和軍官待遇相同，是全套自助餐，菜色和一般的自助餐廳差不多。船上的士官兵每天工作12個小時，他們按照衣服顏色來區分工種和官階。航母最重要的是飛機起降和調度，航母指揮官介紹，航母上最危險地方是甲板，因為時刻有飛機起飛或降落，加上甲板不平坦，走幾步就需要如跨欄一樣抬腳，地面上還有各種鉚釘以及用於鉤掛飛機降落的繩索，走路需要小心。張國興說，兩天一夜的行程體力消耗巨大，回家後要休息一、兩天才能復原。

羅斯福號航空母艦是美國尼米茲級核動力航空母艦的四號艦，起造於1981年，於1984年正式下水。

航母宛如一個海上城市（張國興提供）
航母宛如一個海上城市（張國興提供）
甲板上停靠著幾十架飛機。（張國興提供）
甲板上停靠著幾十架飛機。（張國興提供）
張國興一行人是乘坐魚鷹直升飛機降落在航母上。（張國興提供）
張國興一行人是乘坐魚鷹直升飛機降落在航母上。（張國興提供）
預警機的翅膀可收縮。（張國興提供）
預警機的翅膀可收縮。（張國興提供）
這次難得的體驗讓張國興感受到所有的威武都是日積月累的訓練和努力搭建的。（張國興提...
這次難得的體驗讓張國興感受到所有的威武都是日積月累的訓練和努力搭建的。（張國興提供）
南加華人張國興日前登陸羅斯福號航空母艦兩天一夜，他戲稱自己是船上最年長船員。（張...
南加華人張國興日前登陸羅斯福號航空母艦兩天一夜，他戲稱自己是船上最年長船員。（張國興提供）

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