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阿罕布拉市 設臨時狗公園

記者邵敏╱阿罕布拉報導
Paw-Pup臨時狗公園，9月5日至11月5日向大眾開放。（取自阿市市政府網頁）
Paw-Pup臨時狗公園，9月5日至11月5日向大眾開放。（取自阿市市政府網頁）

洛杉磯華人聚居城市阿罕布拉市，設立Paw-Pup臨時狗公園，於9月5日至11月5日向大眾開放，開放期間尋求社區意見，以提供議會考慮是否建立永久性狗公園。

Paw-Pup臨時狗公園位於南Almansor街630號，毗鄰阿罕布拉高爾夫球場。狗公園9月5日（周二）下午2時開始向公眾開放，設有草坪、洗手站、休息區和狗排泄站等設施。所有狗都必須拴上狗繩，除非進入指定的小型狗和大型狗區域內，才可以不拴狗繩。狗公園的開放時間從每天黎明持續到黃昏。

據悉，阿市8月28日的市會議批准Paw-Pup臨時狗公園的資金重新分配，在接下來兩個月的試開放期間，邀請社區通過調查提供意見，供市議會參考是否永久建立這家狗公園。

市長Ross Maza表示，在阿市開設狗公園已經討論一段時間，這個試點計畫能夠測試運營，同時衡量社區的反饋，以確定建立永久性狗公園，是否會給阿市居民及周邊社區帶來好處，「我們鼓勵社區成員與狗一起參觀Paw-Pup狗公園，並提出建議。」

在狗公園整個試點過程中，當局鼓勵居民和社區成員通過以下網址進行簡短調查來表達意見：bit.ly/pawpupdogpark。欲了解更多信息，請訪問：www.cityofalhambra.org。

Paw-Pup臨時狗公園位於南Almansor街630號，毗鄰阿罕布拉高爾夫球場...
Paw-Pup臨時狗公園位於南Almansor街630號，毗鄰阿罕布拉高爾夫球場。（取自阿市市政府網頁）

阿罕布拉 洛杉磯 華人

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