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Banquet冷凍鷄條有塑料、Hillshire香腸含骨頭 緊急召回

洛杉磯訊
在全國和網上銷售的約24萬5000磅Banquet牌冷凍雞條可能含有塑料緊急召回。（摘自商品網頁）
在全國和網上銷售的約24萬5000磅Banquet牌冷凍雞條可能含有塑料緊急召回。（摘自商品網頁）

1萬5000磅可能含有骨頭的Hillshire牌熏香腸緊急召回。（摘自商品網頁）
1萬5000磅可能含有骨頭的Hillshire牌熏香腸緊急召回。（摘自商品網頁）

根據美國農業部食品安全檢驗局通知，在全國和網上銷售的約24萬5000磅Banquet牌冷凍雞條緊急召回，原因是可能含有塑料。該品牌的多種肉類近年一直在加州熱銷，食安部門提醒民眾檢查的自家冰箱，確保食品安全。

農業部食品安全檢查局同時宣布召回的還有約1萬5000磅可能含有骨頭的Hillshire牌香腸。該批香腸之前被分發到加州、馬里蘭州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅來納州、賓州和維吉尼亞州的零售店銷售，已經流入市場。

農業部食安局通知稱，他們接到Conagra Brands Inc.通知，稱已收到一名消費者的投訴，該消費者在食用含有塑料的冷凍雞肉條時口腔受傷。該批餐食是在今年6月20日、7月11日和7月17日製作，產品使用8.9盎司的紙盒包裝，紙箱側面印有2024年12月11日、2025年1月1日或2025年1月7日的最佳使用日期；批號5009317120、5009319220或5009319820位於紙箱側面；機構編號 EST。 P-9 印在紙箱側面。

有疑問的消費者可致電 800-921-7404，或發送電子郵件至[email protected]聯繫Conagra Brands Inc.客戶服務部。

此外，還有一名消費者報告在食用密蘇里州聖約瑟夫的Hillshire Brands Inc. 出產的Hillshire熏香腸時口腔受傷，該熏香腸用豬肉、火雞、牛肉製成，消費者投訴該產品中含有骨頭。這批香腸產品於6月14日生產。14盎司的cryovac 包裝包含一根香腸，批次代碼和生產時間為「EST. 756A 20 19:00:00 至 21:59:59 和 EST. 756A 21 19:00:00 至21 :59:59」，包裝正面印有「11月11日23年」的使用日期。有疑問的消費者可聯繫客戶服務熱線855-382-3101。

農業部 加州 新墨西哥州

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