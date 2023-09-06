加州政府贊助「嗨中秋」傳遞反仇亞

加州政府贊助「嗨中秋」，傳遞反仇亞觀念。（本報檔案照）

世報9月16日、17日兩天舉辦的「嗨中秋」（Hi Autumn）受到了加州 政府的贊助和支持。加州社會服務部、加州民權廳等機構不但贊助活動，也希望向民眾傳遞支持少數族裔、反仇恨的理念，以「你舉報、我挺你」的口號聲援亞裔群體。

支持本次「嗨中秋」的政府部門及團體包括加州社會服務部（California Department of Social Services）、加州州立圖書館 （California State Library）、加州民權廳（California Civil Rights Department）、加州亞太裔事務委員會（Commission on Asian & Pacific Islander American Affairs）。

「嗨中秋」園遊嘉年華由洛杉磯世界日報和天普市（Temple City）聯合舉辦，是一場融合燈展、廟會、美食、特價好物、現場表演的南加州最盛大秋季園遊會。

加州政府這幾年致力於消除仇恨，推出「停止仇恨( Stop the Hate) 」議題，發放「亞太裔公平預算 」（API Equity Budget），該預算一次性發放1億6650萬元給少數族裔權益組織和少數族裔媒體，用於宣傳反仇恨的議題。

如遇到仇恨事件和仇恨犯罪，一定要上報給州政府。加州民權廳除了收集仇恨事件和犯罪的數據，還可以根據受害人的需求提供幫助。民眾可以通過「加州對抗仇恨」（「CA VS Hate」）項目，打電話或上網舉報仇恨事件或犯罪。熱線電話為833-866-4283，提供包括中文在內的超過200種語言的服務。該熱線電話時間為周一至五（節慶假日除外），上午9時至下午6時。在該時間外，民眾也可以留言或撥打211。民眾更可以上網報告仇恨事件或犯罪，網址是：https://stophate.calcivilrights.ca.gov/s/，提供15種語言。

加州政府公民權利廳策略方法和外聯項目副主任Becky Monroe表示，從政府部門的數字可以看到，亞太裔在近幾年確實經歷了破紀錄的仇恨事件。這其中還有很多沒有上報的案例。她認為，這些仇恨不會空穴來風，當人民權益沒有貫徹時，仇恨就會出現。她建議任何遭遇仇恨的民眾前往「加州對抗仇恨」網站尋求幫助，也可以到民權部在各地的辦公室，尋求幫助。

加州州立圖書館館長Greg Lucas說，「少數族裔媒體在加州有數百萬受眾，是少數族裔社區的生命線。給予這些媒體幫助，可以更好地應對仇恨犯罪和事件。」